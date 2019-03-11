رصد فعالیت پژوهشی ۱۹ هزار هیئت‌ علمی علوم پزشکی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی تهران، دکتر پیام کبیری رئیس اداره انتشارات و علم‌سنجی دانشگاه علوم پزشکی تهران در نشست هیئت‌رئیسه دانشگاه علوم پزشکی تهران با معرفی سامانه علم‌سنجی و جایگاه دانشگاه در نظام‌های رتبه‌بندی گفت: امیدوارم با این گزارش نگاه واقع‌بینانه‌تری نسبت به شاخص‌های علم‌سنجی پیدا کنیم و نه به سمت کمیت مطلق و نه شاخص‌های کیفی صرف حرکت کنیم؛ بلکه در مسیر درست و منطقی گام برداریم.

وی بر ضرورت علم‌سنجی در دانشگاه‌های علوم پزشکی و وزارت بهداشت تأکید کرد و گفت: بیشترین کاربرد علم‌سنجی در مدیریت پژوهشی و سیاستگذاری علمی است. باوجود محدودیت منابع، باید بودجه در اختیار پژوهشگرانی قرار بگیرد که راندمان پژوهشی بالاتری دارند و پژوهش‌هایی را انجام می‌دهند که نتیجه بهتری برای دانشگاه و کشور به همراه دارد. در این سامانه نقشه پژوهشی دانشگاه و خط پژوهشی پژوهشگران قابل ارزیابی است.

کبیری با اشاره به کاربرد مدیریتی علم‌سنجی گفت: این سامانه قابلیت رصد شاخص خود استنادی را دارد. این شاخص ازجمله موارد مهمی است که نسبت به آن حساس هستیم و بازخورد آن را هر سه ماه یک‌بار به رؤسای دانشگاه‌ها ارسال می‌کنیم.

وی افزود: همچنین سامانه علم‌سنجی، شبکه همکاری نویسندگان را در اختیار مدیریت قرار می‌دهد. بدین ترتیب رفتارهای غیرعادی در عرصه پژوهش نیز رصد می‌شود. به‌عبارت‌دیگر افرادی که نام یک فرد را در چندین مقاله مشترک درج می‌کنند، بدون آنکه همکاری واقعی وجود داشته باشد در این شبکه قابل‌شناسایی هستند و به آنان بازخورد داده می‌شود.

رئیس اداره انتشارات و علم‌سنجی دانشگاه علوم پزشکی تهران بابیان اینکه در شاخص‌های علم‌سنجی، فرد را بر اساس یک شاخص مورد قضاوت قرار نمی‌دهیم، بلکه عملکرد فرد در مجموع همه شاخص‌ها مورد ارزیابی قرار می‌گیرد گفت: از طریق سامانه علم‌سنجی، فعالیت پژوهشی ۱۹ هزار هیئت‌علمی وزارت بهداشت و عملکرد دانشگاه‌ها قابل رصد و ارزیابی است.

وی گفت: در آینده نزدیک نیز از سامانه توان علمی مراکز که اطلاعات مربوط به دانشکده‌ها، گروه‌های آموزشی و مراکز تحقیقاتی در آن قابل ارزیابی است، رونمایی خواهد شد.

کبیری با اشاره به جایگاه دانشگاه علوم پزشکی تهران در ۲۸ شاخص علم‌سنجی دانشگاه‌های علوم پزشکی گفت: برای نمونه، در شاخص قرار گرفتن در بین ۱۰ درصد مقالات پر استناد دنیا که یک شاخص کیفی است؛ دانشگاه علوم پزشکی تهران ۹۶۰ مقاله دارد که در بین ۱۰ درصد مقالات پر استناد دنیا قرارگرفته است. در مجموع دانشگاه علوم پزشکی تهران ۴۴ هزار مقاله در اسکوپوس با ۴۶۴ هزار استناد دارد. اچ ایندکس دانشگاه ۱۵۵ است.

وی به تشریح مزایا و معایب شاخص H-Index پرداخت و گفت: اچ ایندکس شاخص خوبی است اما همه افراد با این شاخص قابل ارزیابی نیستند. بعضی افراد، تأثیرگذاری اجتماعی دارند. محققان دیگری، مقالاتی تولید می‌کنند که چندین بار در پتنت ها مورد استفاده قرار می‌گیرد و یا مقالاتی منتشر می‌شود که در امر آموزش کاربرد دارد.

رئیس اداره انتشارات و علم‌سنجی دانشگاه علوم پزشکی تهران خاطرنشان کرد: دسته دیگری از مقالات در تدوین گایدلاین‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد که هیچ‌کدام از آنها، الزاماً با شاخص‌های پژوهشی قابل‌سنجش نیستند و باید با شاخص‌های دیگری مورد ارزیابی قرار گیرند.