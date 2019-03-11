توافقات امروز ایران و عراق مبنای خوبی برای فعالیت بازرگانان است

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس جمهور شامگاه دوشنبه در همایش مشترک تجاری ایران و عراق که در کاخ نخستوزیری عراق برگزار شد، با بیان اینکه گسترش روابط میان تجار و فعالان اقتصادی به نفع دو ملت است، گفت: تاریخ، فرهنگ مشترک، قرابت دینی و فکری دو ملت، شرایط جغرافیایی و هممرز بودن و همسایگی و امنیت ثبات، باعث توسعه فعالیتهای تجاری و اقتصادی میان ایران و عراق است.
روحانی اظهار داشت: دو ملت ایران و عراق همواره در ایجاد امنیت ثبات در کنار یکدیگر بوده و در سالهای اخیر، بهترین تجربه را در این راستا به ملل جهان نشان دادهاند.
رئیس جمهور با بیان اینکه امروز بخاطر فداکاریهای ملت و ارتش عراق، شاهد بهترین وضعیت امنیتی در این کشور هستیم، گفت: دولت و ملت ایران خوشحالند از اینکه از ابتدا در مسیر مبارزه با تروریسم در کنار ملت و ارتش عراق قرار داشتند.
روحانی با اشاره به اینکه دستاورد ثبات و امنیت در عراق در راستای ثبات ایران و منطقه بوده و زمینهساز فعالیت تجاری و فرهنگی برای همگان است، خاطر نشان کرد: فعالان تجاری و اقتصادی ایران، حتی در روزهای ناامنی و خطر هم در کنار ملت عراق قرار داشتند و در آن شرایط فعالیتهای اقتصادی خود را قطع نکرده و به آن ادامه دادند.
رئیس جمهور مذاکرات هیأتهای عالیرتبه ایران و عراق را مثبت ارزیابی کرد و گفت: امروز توافقات بسیار خوبی میان دو طرف حاصل شد که میتواند زمینه خوبی برای فعالیت بیشتر تجار و فعالان اقتصادی دو کشور ایجاد کند.
روحانی با اشاره به اینکه در این مذاکرات در خصوص تعرفه ترجیحی توافق شد، افزود: در زمینه استاندارد کالاها مقرر شد شرکتهای مورد توافق دو کشور مبنای کار باشند.
رئیس جمهور اظهار داشت: آمادگی داریم که تجار ایرانی در عراق فعال شده و کالاهای مورد نیاز را تأمین کنند تا بتوانیم به تراز قابل قبولی در تجارت دو کشور دست پیدا کنیم.
روحانی توافق دو کشور در زمینه تسهیل در شرایط تردد تجار و بازرگانان و مردم دو کشور را مورد اشاره قرار داد و گفت: مقرر شد ویزا همچنان میان دو کشور باقی بماند، اما پول ویزا حذف شده و به صورت مجانی ارائه شود که بر این اساس ابتدا جمهوری اسلامی ایران این تصمیم را اعلام کرده و متعاقب آن عراق اعلام خواهد کرد که این امر ضمن تسهیل رفت و آمد مردم دو کشور در زمینه گردشگری و تجارت نیز مؤثر است.
رئیس جمهور با اشاره به تصمیم مسئولان دو کشور در زمینه ایجاد شهرکهای صنعتی در مرزهای مشترک به منظور انجام سرمایهگذاری و فعالیت اقتصادی گفت: ایران آماده توسعه مناسبات در بخشهای مختلف از جمله انرژی و تأمین برق و گاز مورد نیاز عراق و اتصال راهآهن ایران به عراق است که این میتواند گام بزرگی در توسعه روابط اقتصادی و گردشگری دو کشور باشد.
روحانی با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران مصمم به توسعه روابط تجاری و اقتصادی با عراق و افزایش حجم مبادلات از ۱۲ میلیارد دلار به ۲۰ میلیارد دلار است، گفت: تسهیل روابط بانکی و اجرای توافقات در این راستا میتواند یک فرصت تاریخی بزرگ برای دو دولت، دو ملت و فعالان اقتصادی بوجود آورد.
رئیس جمهور اظهار داشت: با نگاهی به تاریخ دو کشور امروز شاهد نزدیکترین روابط و مناسبات میان دو کشور هستیم که این با مجاهدت دو ملت و پیوند خون جوانان دو کشور برای مبارزه با تروریسم حاصل شده و همچنان ادامه مییابد.
روحانی تأکید کرد: این فرصت تاریخی میتواند نقطه عطفی در روابط دو کشور باشد.
رئیس جمهور تصریح کرد: دو ملت ایران و عراق دارای هدف و آرمان واحد و نظرات مشترک نسبت به مسائل منطقه هستند و مطمئناً مناسبات و همکاریهای گسترده تجاری و اقتصادی دو کشور به نفع دو ملت و منطقه خواهد بود.
عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق نیز در این همایش با اشاره به مذاکرات و توافقات مثبتی هیأتهای عالیرتبه ایران و عراق در راستای توسعه همه جانبه مناسبات و همکاریهای گوناگون بویژه در زمینه اقتصادی و تجاری، گفت: مصمم به توسعه روابط همه جانبه با جمهوری اسلامی ایران هستیم و در این راستا از حضور و همکاری فعالان اقتصادی و سرمایهگذاران دو کشور حمایت میکنیم.
در این نشست جمعی از فعالان اقتصادی و سرمایهگذاران دو کشور به بیان نقطهنظرات و دیدگاههای خود پرداختند.
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