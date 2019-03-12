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۲۱ اسفند ۱۳۹۷، ۸:۲۰

رئیس انجمن رادیولوژی ایران تاکید کرد؛

مراکز رادیولوژی رو به ورشکستگی می روند/نظارت بر ارز دولتی

مراکز رادیولوژی رو به ورشکستگی می روند/نظارت بر ارز دولتی

رئیس انجمن رادیولوژی ایران، گفت: خریدهای مراکز رادیولوژی برای تجهیزات با برخی بن‌بست‌ها مواجه شده و ارز دولتی تنها به مواد مصرفی و بخشی از ملزومات تعلق می‌گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جلال جلال‌شکوهی، در آستانه برگزاری سی و پنجمین کنگره رادیولوژی ایران، اظهار داشت: موضوعاتی همچون حفاظت در برابر اشعه، تصویربرداری در زنان و مامایی، تصویربرداری انکولوژی، تصویربرداری دستگاه عصبی و تصویربرداری هیبرید از جمله موضوعات مورد بحث در این کنگره توسط اساتید و صاحب نظران برجسته است و جدیدترین دستاوردها و یافته‌های علمی در این زمینه ارائه خواهد شد.

رئیس انجمن رادیولوژی ایران در ارتباط با چالش‌ها و مشکلات حوزه رادیولوژی گفت: متأسفانه مراکز رادیولوژی در کشور به دلیل مسائل اقتصادی و افزایش قیمت ارز رو به ورشکستگی هستند و بزرگترین چالش کنونی آنها تلاش برای بقا می‌باشد.

وی افزود: از طرفی خرید تجهیزات برای مراکز رادیولوژی با برخی بن‌بست‌ها مواجه شده و ارز دولتی تنها به برخی موارد در محدوده زمانی خاص اختصاص یافته بود که آن نیز به علت نبود نظارت نتوانست قیمت تجهیزات و مواد مصرفی رادیولوژی را کنترل کند. بنابراین نیازمند نظارت وزارت بهداشت و بانک مرکزی هستیم تا معلوم گردد ارز دولتی اختصاص یافته به تجهیزات رادیولوژی در نیم سال اول سال ۱۳۹۷ کجا و چگونه هزینه شده است.

رئیس انجمن رادیولوژی ایران با اشاره به اینکه با مشکلات اقتصادی کنونی نه تنها در سال جدید راه‌اندازی مراکز رادیولوژی جدید بسیار کاهش یافته است بلکه مراکز موجود نیز با ضرر ورشکستگی مواجه شده‌اند.

جلال‌شکوهی گفت: با شرایط پیش آمده تنها افزایش تعرفه‌ها با مقادیر جزئی چندان مشکل مراکز رادیولوژی را رفع نمی‌کند و باید در کنار این مسئله ارز لازم برای تجهیزات و وسایل مورد نیاز تأمین شود.

سی و پنجمین کنگره رادیولوژی ایران و هفدهمین کنگره علوم پرتو نگاری ایران با محورهای حفاظت در برابر اشعه، تصویربرداری در زنان و مامایی، تصویربرداری آنکولوژی، تصویربرداری دستگاه عصبی، تصویربرداری هیبرید ۳ تا ۶ اردیبهشت ۹۸ در مرکز همایش‌های بین المللی برج میلاد تهران برگزار می‌شود.

کد مطلب 4565772
حبیب احسنی پور

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