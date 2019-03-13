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۲۲ اسفند ۱۳۹۷، ۱۰:۴۰

مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی خبرداد؛

آماربرداری ورود پرندگان مهاجر از ۲۳ منطقه خراسان رضوی

آماربرداری ورود پرندگان مهاجر از ۲۳ منطقه خراسان رضوی

مشهد-مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی گفت: ۲۳ سایت در سراسر استان طی سرشماری زمستان سال جاری، مورد آماربرداری ورود پرندگان مهاجر قرار گرفت.

به گزارش خبرنگارمهر، تورج همتی چهارشنبه صبح در جمع خبرنگاران در محل اداره کل محیط زیست خراسان رضوی اظهار کرد: طبق روال هر ساله از اواسط شهریور تا اواخر زمستان خراسان رضوی میزبان گونه‌های مختلفی از پرندگان مهاجر است که از شمال به سمت مناطق جنوبی کوچ می‌کنند.

وی افزود: سرشماری این پرندگان طی یک برنامه هماهنگ در تمامی استان‌های کشور همگام با دیگر مناطق کشور انجام می‌شود و درخراسان رضوی نیز، گروه‌های اصلی پرندگان آبزی و کنارآبزی که در فصل مهاجرت مشاهده و مورد آماربرداری قرار می‌گیرند که متعلق به گروه‌های کشیم ها، باکلان‌ها، اگرت ها و حواصیل‌ها، اردک‌ها، درناها، چنگرها و آبچلیک‌ها هستند.

مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی ادامه داد: طی سرشماری زمستان سال جاری، ۲۳ سایت در سراسر استان مورد آماربرداری قرار گرفت که بیش از ۱۵ هزار و ۷۰۰ پرنده از ۴۰ گونه پرنده آبزی و کنارآبزی و پرندگان شکاری مهاجر دراین برنامه شمارش شد.

وی گفت: طی دوره سرشماری، سد درونگر واقع در درگز دارای بیشترین جمعیت و سد جهان آباد واقع در تربت جام و نیزدشت تایباد میزبان کمترین جمعیت پرندگان آبزی و کنارآبزی مهاجر بودند.

همتی تاکید کرد: از جمله تبعات خشکسالی درسال جاری خشک شدن برخی سدها و بندهای خاکی از جمله سد شهید یعقوبی تربت حیدریه و بند خاکی جهان آباد تربت جام و دهن قلعۀ بردسکن بود.

وی ادامه داد: بر اساس نتایج سرشماری گونه‌های اردک سرحنایی، اردک مرمری، اردک بلوطی، خروس کولی معمولی و از پرندگان شکاری عقاب صحرایی، عقاب شاهی و عقاب خالدار بزرگ شمارش و ۴ قطعه گونه کاکایی سیبری برای نخستین مرتبه مشاهده شدند.

مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی تصریح کرد: توسعه صنعت ژئوتوریسم، کارایی و اثر بخشی را در زمینه اشتغال، درآمد زایی و ایجاد رفاه نسبی در کانون شهرها و خصوصاً مناطق کم جمعیت تاحد قابل توجهی افزایش می‌دهد.

کد مطلب 4567039

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