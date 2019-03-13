آماربرداری ورود پرندگان مهاجر از ۲۳ منطقه خراسان رضوی

به گزارش خبرنگارمهر، تورج همتی چهارشنبه صبح در جمع خبرنگاران در محل اداره کل محیط زیست خراسان رضوی اظهار کرد: طبق روال هر ساله از اواسط شهریور تا اواخر زمستان خراسان رضوی میزبان گونه‌های مختلفی از پرندگان مهاجر است که از شمال به سمت مناطق جنوبی کوچ می‌کنند.

وی افزود: سرشماری این پرندگان طی یک برنامه هماهنگ در تمامی استان‌های کشور همگام با دیگر مناطق کشور انجام می‌شود و درخراسان رضوی نیز، گروه‌های اصلی پرندگان آبزی و کنارآبزی که در فصل مهاجرت مشاهده و مورد آماربرداری قرار می‌گیرند که متعلق به گروه‌های کشیم ها، باکلان‌ها، اگرت ها و حواصیل‌ها، اردک‌ها، درناها، چنگرها و آبچلیک‌ها هستند.

مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی ادامه داد: طی سرشماری زمستان سال جاری، ۲۳ سایت در سراسر استان مورد آماربرداری قرار گرفت که بیش از ۱۵ هزار و ۷۰۰ پرنده از ۴۰ گونه پرنده آبزی و کنارآبزی و پرندگان شکاری مهاجر دراین برنامه شمارش شد.

وی گفت: طی دوره سرشماری، سد درونگر واقع در درگز دارای بیشترین جمعیت و سد جهان آباد واقع در تربت جام و نیزدشت تایباد میزبان کمترین جمعیت پرندگان آبزی و کنارآبزی مهاجر بودند.

همتی تاکید کرد: از جمله تبعات خشکسالی درسال جاری خشک شدن برخی سدها و بندهای خاکی از جمله سد شهید یعقوبی تربت حیدریه و بند خاکی جهان آباد تربت جام و دهن قلعۀ بردسکن بود.

وی ادامه داد: بر اساس نتایج سرشماری گونه‌های اردک سرحنایی، اردک مرمری، اردک بلوطی، خروس کولی معمولی و از پرندگان شکاری عقاب صحرایی، عقاب شاهی و عقاب خالدار بزرگ شمارش و ۴ قطعه گونه کاکایی سیبری برای نخستین مرتبه مشاهده شدند.

مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی تصریح کرد: توسعه صنعت ژئوتوریسم، کارایی و اثر بخشی را در زمینه اشتغال، درآمد زایی و ایجاد رفاه نسبی در کانون شهرها و خصوصاً مناطق کم جمعیت تاحد قابل توجهی افزایش می‌دهد.