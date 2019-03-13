به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا حاتم زاده در آئین رونمایی نظام نوین مدیریت آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای آزاد، اظهار داشت: این طرح در راستای بازنگری در برنامه‌های راهبردی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: تا کنون فقط از ١٨ درصد ظرفیت آموزشگاه‌های آزاد استفاده می‌شد و ٨٢ درصد ظرفیت آموزشگاه‌ها، بلااستفاده بود که با رونمایی از نظام نوین مدیریت آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای آزاد، یک تحول در استفاده از این ظرفیت‌ها ایجاد می‌شود.

حاتم زاده با بیان اینکه طی سال‌های ٩٠ و ٩٦، شاهد توسعه کمّی در حوزه آموزشگاه‌های آزاد بوده‌ایم، ادامه داد: به همین دلیل، امکان پاسخ به تقاضای موجود به دلیل عدم توسعه آموزشگاه‌های آزاد را نداشتیم.

وی با اشاره به اینکه سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای، پنج گروه هدف برای ارائه آموزش‌های مهارتی دارد، افزود: یک گروه برای اوقات فراغت نسبت به فراگرفتن آموزش‌های مهارتی اقدام می‌کنند؛ گروهی برای دریافت گواهینامه‌های مهارتی و گروه دیگری از کارجویان، بدون هدف خاصی متقاضی آموزش‌های مهارتی هستند که تحت عنوان کارجوی بی هدف تعریف می‌شوند.

معاون سازمان آموزشی فنی و حرفه‌ای همچنین گفت: دو گروه هدف دیگر، آموزش‌های مهارتی کارجویان هدفمند و همچنین شاغلان هستند که این دو گروه، کمتر در نظام آموزش‌های مهارتی مورد توجه بودند.

حاتم زاده تاکید کرد: در نظام نوین مدیریت، ایجاد آموزشگاه‌های آزاد آموزش مهارتی کارجویان و ارتقای سطح مهارت شاغلان به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت.

وی ادامه داد: در این راستا، تأسیس مراکز تخصصی آموزشی و ارتقای مهارت شاغلان در دستور کار قرار گرفته است.