۵۰ جهیزیه به زوج های تحت پوشش بهزیستی دزفول اهدا شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس اداره بهزیستی دزفول ظهر امروز چهارشنبه در این مراسم که در تالار بهارستان برگزار شد، اظهار کرد: این کار نیک با همکاری مؤسسه‌های خیریه زیر نظر اداره بهزیستی و مؤسسه‌های خیریه زیر نظر نیروی انتظامی شهرستان در راستای کمک به زوج‌های معلول و یا بی سرپرست تحت پوشش اداره بهزیستی دزفول به سرانجام رسیده است.

فریدون عبدی این ۵۰ جهیزیه را شامل یخچال، یک تخته فرش، اجاق گاز، پتو، اتو و چند قلم ظروف اساسی برشمرد و افزود: تلاش داریم با کمک خیران شهرستان این تعداد جهیزیه را افزایش دهیم تا در سال آینده بتوانیم به زوج‌های بیشتری که زیر نظر بهزیستی هستند، جهیزیه اهدا کنیم.

وی تعداد خانوارهای تحت پوشش اداره بهزیستی دزفول را هزار و ۵۱۰ خانوار برشمرد و خواستار افزایش کمک‌های نقدی و غیرنقدی مردم و خیران برای تأمین معیشت این افراد نیازمند شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم با حضور مسئولان از خیرانی که در این امر خداپسندانه مشارکت داشتند تقدیر شد.

همچنین در این مراسم کمک‌های نقدی نیز از سوی برخی خیران و مسئولان شهرستان برای تأمین جهیزیه زوج‌های نیازمند زیر نظر بهزیستی دزفول اهدا شد.