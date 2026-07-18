تحویل ۶ واحد مسکونی به مددجویان بهزیستی دزفول

به گزارش خبرنگار مهر، سرپرست فرمانداری دزفول ظهر امروز شنبه در آیین تحویل این واحدهای مسکونی در شهر سالند بخش سردشت دزفول، اظهار کرد: برای ساخت این واحدهای مسکونی ۱۲ میلیارد ریال توسط اداره کل بهزیستی خوزستان هزینه شده و مابقی هزینه توسط خیران پرداخت شده است.

عزیز مرداس افزود: امید است این طرح‌ها تداوم یابند و تمامی افراد زیرپوشش بهزیستی بتوانند از منزل مسکونی بهره‌مند شوند.

رئیس اداره بهزیستی شهرستان دزفول نیز به اهمیت تامین سرپناه امن برای جامعه هدف اشاره و به جزئیات مربوط به نحوه مشارکت بهزیستی و سایر نهادهای همکار در تکمیل این طرح پرداخت.

فریدون عبدی افزود: خیران نوع‌دوست می‌توانند در ساخت مسکن مددجویان مشارکت و همکاری داشته باشند.

وی عنوان کرد: این اقدام در راستای توانمندسازی خانوارهای زیرپوشش و با هدف کاهش دغدغه‌های معیشتی و سکونتی جامعه هدف بهزیستی در سطح شهرستان دزفول انجام شده است.