تحویل ۶ واحد مسکونی به مددجویان بهزیستی دزفول

به گزارش خبرنگار مهر، سرپرست فرمانداری دزفول ظهر امروز شنبه در آیین تحویل این واحدهای مسکونی در شهر سالند بخش سردشت دزفول، اظهار کرد: برای ساخت این واحدهای مسکونی ۱۲ میلیارد ریال توسط اداره کل بهزیستی خوزستان هزینه شده و مابقی هزینه توسط خیران پرداخت شده است.
عزیز مرداس افزود: امید است این طرحها تداوم یابند و تمامی افراد زیرپوشش بهزیستی بتوانند از منزل مسکونی بهرهمند شوند.
رئیس اداره بهزیستی شهرستان دزفول نیز به اهمیت تامین سرپناه امن برای جامعه هدف اشاره و به جزئیات مربوط به نحوه مشارکت بهزیستی و سایر نهادهای همکار در تکمیل این طرح پرداخت.
فریدون عبدی افزود: خیران نوعدوست میتوانند در ساخت مسکن مددجویان مشارکت و همکاری داشته باشند.
وی عنوان کرد: این اقدام در راستای توانمندسازی خانوارهای زیرپوشش و با هدف کاهش دغدغههای معیشتی و سکونتی جامعه هدف بهزیستی در سطح شهرستان دزفول انجام شده است.
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