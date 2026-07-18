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۲۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۳۲

تحویل ۶ واحد مسکونی به مددجویان بهزیستی دزفول

تحویل ۶ واحد مسکونی به مددجویان بهزیستی دزفول

دزفول- همزمان با هفته بهزیستی، ۶ واحد مسکونی به مددجویان تحت پوشش در شهر سالند تحویل داده شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرپرست فرمانداری دزفول ظهر امروز شنبه در آیین تحویل این واحدهای مسکونی در شهر سالند بخش سردشت دزفول، اظهار کرد: برای ساخت این واحدهای مسکونی ۱۲ میلیارد ریال توسط اداره کل بهزیستی خوزستان هزینه شده و مابقی هزینه توسط خیران پرداخت شده است.

عزیز مرداس افزود: امید است این طرح‌ها تداوم یابند و تمامی افراد زیرپوشش بهزیستی بتوانند از منزل مسکونی بهره‌مند شوند.

رئیس اداره بهزیستی شهرستان دزفول نیز به اهمیت تامین سرپناه امن برای جامعه هدف اشاره و به جزئیات مربوط به نحوه مشارکت بهزیستی و سایر نهادهای همکار در تکمیل این طرح پرداخت.

فریدون عبدی افزود: خیران نوع‌دوست می‌توانند در ساخت مسکن مددجویان مشارکت و همکاری داشته باشند.

وی عنوان کرد: این اقدام در راستای توانمندسازی خانوارهای زیرپوشش و با هدف کاهش دغدغه‌های معیشتی و سکونتی جامعه هدف بهزیستی در سطح شهرستان دزفول انجام شده است.

کد مطلب 6891549

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