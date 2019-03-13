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۲۲ اسفند ۱۳۹۷، ۲۱:۲۷

کوبا اقدامات آمریکا در ونزوئلا را به باد انتقاد گرفت

کوبا اقدامات آمریکا در ونزوئلا را به باد انتقاد گرفت

رئیس‌جمهور کوبا اقدامات آمریکا علیه ونزوئلا را برگرفته از شیوه و روش نازی‌ها عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «میگل دیاز کانل»، رئیس‌جمهور کوبا با حمله شدید نسبت به عملکرد و اقدامات آمریکا علیه ونزوئلا، این اقدامات واشنگتن را برگرفته از اسلوب و شیوه نازی‌ها توصیف کرد.

به گفته میگل دیاز، هیچ کسی تردید ندارد که قطع جریان برق در ونزوئلا کار آمریکاست.

رئیس‌جمهوری کوبا پیش از این در روز شنبه نیز با انتشار پیام توئیتری، قطع گسترده برق در ونزوئلا را حمله‌ای تروریستی علیه مردم این کشور دانسته بود. در پیام توئیتری رئیس جمهور کوبا در این خصوص آمده بود: خرابکاری انرژی برق در ونزوئلا حمله تروریستی کثیفی است که با هدف تضعیف مقاومت مردم و تشویق مداخله نظامی در این کشور به انجام رسیده است.

کد مطلب 4567742

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