کوبا: اتهامات آمریکا برای توجیه فشارها علیه هاوانا است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، میگل دیاز-کانل، رئیسجمهور کوبا، اعلام کرد اتهامزنی آمریکا درباره تهدید امنیت ملی، صرفاً با هدف توجیه تشدید تحریمها و محاصره اقتصادی علیه کوبا مطرح میشود.
دیاز-کانل با انتشار پیامی در صفحه شخصی خود تأکید کرد که این ادعاها هیچ مبنای منطقی و واقعی ندارد و با واقعیتهای تاریخی در تضاد است.
او هشدار داد ادامه این سیاستها میتواند پیامدهای خطرناکی برای منطقه به همراه داشته باشد.
رئیسجمهور کوبا همچنین گفت هاوانا طی بیش از شش دهه هیچ اقدام تجاوزکارانهای علیه آمریکا انجام نداده، اما همواره هدف اقدامات خصمانه واشنگتن بوده است.
او در ادامه، اظهارات مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا درباره مشکلات اقتصادی کوبا را رد کرد و گفت واشنگتن سالهاست با صرف هزینه و فشار سیاسی، در پی تضعیف اقتصاد و مردم کوبا است.
نظر شما