۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۳:۵۶

کوبا: اتهامات آمریکا برای توجیه فشارها علیه هاوانا است

رئیس‌جمهور کوبا اتهام تهدید امنیت ملی آمریکا را بهانه‌ای برای تشدید فشارها و محاصره اقتصادی علیه هاوانا دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، میگل دیاز-کانل، رئیس‌جمهور کوبا، اعلام کرد اتهام‌زنی آمریکا درباره تهدید امنیت ملی، صرفاً با هدف توجیه تشدید تحریم‌ها و محاصره اقتصادی علیه کوبا مطرح می‌شود.

دیاز-کانل با انتشار پیامی در صفحه شخصی خود تأکید کرد که این ادعاها هیچ مبنای منطقی و واقعی ندارد و با واقعیت‌های تاریخی در تضاد است.

او هشدار داد ادامه این سیاست‌ها می‌تواند پیامدهای خطرناکی برای منطقه به همراه داشته باشد.

رئیس‌جمهور کوبا همچنین گفت هاوانا طی بیش از شش دهه هیچ اقدام تجاوزکارانه‌ای علیه آمریکا انجام نداده، اما همواره هدف اقدامات خصمانه واشنگتن بوده است.

او در ادامه، اظهارات مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا درباره مشکلات اقتصادی کوبا را رد کرد و گفت واشنگتن سال‌هاست با صرف هزینه و فشار سیاسی، در پی تضعیف اقتصاد و مردم کوبا است.

    • احمد IR ۰۶:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۳
      از موقعی که ترامپ اومده هرلحظه به یه کشور گیرداده وبراش خط ونشون کشیده!اول به ایتالیا بعدبه کانال پاناما گیردادوقرارشدحمله کنه بعد به کشورهای اروپایی گیردادوگفت اینها کلاه سرآمریکا گذاشتن وسپس تعرفه های سنگین به اکثرکشورهای جهان ازجمله چین وروسیه بست وتحریمهای جدیداعمال کرد.بعدرفت سراغ ونزوئلا ونفت اونجا وباربودن رئیس جمهورغارت کرد.بعدواردجنگ باایران شدتاایران روغارت کنه امااینجاآخرخط بودودست وپاهاش مثل خر تو گل گیرکردوافتادبه التماس.الآن میخوادازباتلاق ایران بیادبیرون وبره سراغ کوبا،امانمیتونه

