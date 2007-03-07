به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، غلامعلی حداد عادل رئیس مجلس شورای اسلامی صبح امروز در آغاز جلسه علنی، تذکرات مکتوب نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور را قرائت کرد.

بر این اساس، صادق زاده نماینده رشت در تذکر به وزیر بازرگانی خواستار صدور مجوز واردات برنج از پاکستان با تخفیف 45 درصدی سود بازرگانی و توزیع آن در شهرهای گیلان شد.

میرتاج الدینی نماینده تبریز ، گرانمایه پور نماینده کاشان، مدنی نماینده گناباد و تمدن نماینده شهرکرد درخصوص ضرورت حمایت از صنعت فرش ایران به عنوان یکی از کهن ترین صنایع دستی کشور با توجه به سقوط رتبه اول به رده بیست و دوم به وزیر بازرگانی تذکر داد.

گرانمایه پور نماینده کاشان و میرتاج الدینی نماینده تبریز به وزرای بازرگانی و رفاه و تامین اجتماعی نسبت به پرداخت به موقع رایانه اختصاص یافته به تولید کنندگان پودر شوینده تذکر دادند.

محمودرضا حسنوند نماینده سلسله و دلفان و فتح الله حسنوند نماینده خرم آباد نسبت به جلوگیری از برخوردهای مغرضانه مدیر گمرک استان لرستان با نیروهای ارزش بومی لرستان به وزیر اقتصاد تذکر دادند.

فاطمه آجرلو نماینده کرج نیز به وزیر اقتصاد نسبت به رسیدگی به علت عدم واریز درآمدهای مالیاتی استان تهران به خزانه استانی مشابه به سایر استان ها و به وزیر راه نسبت به تسریع دراحداث و اتمام خط دوم جاده اشتهارد پس از گذشت شش سال از شروع آن و لزوم برنامه ریزی برای آسفالت ولکه گیری اتوبان تهران - کرج در ساعات کم تردد و شبانه به جای بستن این محور در روز و ایجاد راه بندان شدید تذکر داد.

موسوی سرچشمه نماینده فیروز آباد و کیانوش محمد صادقی نماینده کازرون به وزیر راه نسبت به تسریع در شروع عملیات و بهسازی جاده فیروز آباد به فراشبند و کازرون تذکر داد.

ندیمی نماینده لاهیجان به وزیر راه نسبت به تسریع در محور زیبا کنار به انزلی، حسب مصوبه هیات دولت و ضرورت های استانی به وزیر کشور در پیگیری تکمیل طرح کمربندی آغلیه به دانشگاه آزاد اسلامی و بام سبز لاهیجان تذکر داد.

سادات موسوی نماینده مبارکه هم نسبت به شماره گذاری خودروهای سواری دیزلی با توجه به عدم ممنوعیت قانونی و مصوبات مجلس در برنامه و بودجه سال 84به وزیر کشور تذکر داد.

محمود علیخانی نماینده قزوین به وزیر کشور مبنی بر لزوم شناسایی و دستگیری حمله کنندگان ناشناس به هفته نامه تابان قزوین تذکر داد.

ملکی نماینده مشکین شهر به وزیر نیرو مبنی بر بررسی علت عدم ردیف ملی برای سد احمد بیگلو شهرستان مشکین شهر با توجه به اتمام مطالعه مرحله اول و دوم و قرار گرفتن آن در نوار مرکزی تذکر داد.

پشنگ نماینده خاش و میرجاوه و ایران نژاد نماینده چابهار ونیک شهر به وزیر جهاد و کشاورزی نسبت به تسریع در تحویل تراکتورهای مورد نیاز کشاورزان استان محروم سیستان و بلوچستان تذکر داد

اسماعیلی نماینده هشترود به وزیر جهاد کشاورزی نسبت به تحویل ماشین آلات کشاورزی به کشاورزان که ثبت نام کرده اند، تذکر داد.

35 نفر از نمایندگان به اسامی شجاع پوریان، قنبری، فروزش، ناطق نوری، رودکی اعلمی، پاک نژاد، مشیری، تابش، پیرموذن، شهباز خانی، عباسی، جبارزاده، مودب پور، محسنی بندپی، الهیاریف گرامی مقدم، علیخانی، صادق دقیقیِ، شایق، جلودارزاده، قمی، رعیت، نوروزی، ندیمی، آذر، غفوری فرد، امیری خامخانی، حسین حیدرآبادی، عسگری، نژاد فلاح، وزیری، حق شناس، اسماعیل زاده، امیدوار رضایی در تذکر به وزیر فرهنگ وارشاد اسلامی خواستار ممانعت از تصمیم پر هزینه و دردسر ساز وغیر کارشناسی در جابجایی محل نمایشگاه بین المللی کتاب و تفکیک بخش داخلی و خارجی آن شدند.

نژاد فلاح نماینده ساوجبلاغ به وزیر آموزش و پرورش نسبت به احداث خانه معلم و آزمایشگاه مرکزی برای شهرستان های ساوجبلاغ و نظر آباد و به وزیر بهداشت و درمان در تسریع در ساخت بیمارستان های شهرهای کوهسار، چهارباغ طالقان و شهر جدید هشتگرد و تسریع در رسیدگی به وضعیت تجهیزات بیمارستان های ساوجبلاغ و نظر آباد تذکر داد.

میرتاج الدینی نماینده تبریز به وزیر صنایع و معادن نسبت به بررسی افزایش بی رویه قیمت ورق های فولادی و رفع مشکل کارخانه شبکه سازی تبریز تذکر داد.

مطور زاده نماینده خرمشهر به وزیر صنایع و معادن در لزوم پرداخت حقوق معوقه سه ماهه و سایر مطالبات کارکنان شرکت کشتی سازی اروندان و محمدیاری نماینده تالش به رئیس جمهور نسبت به دستور افزایش اعتبار طرح های مشمول اعتبار توازن منطقه ای استان گیلان تذکر داد.

مقنیان نماینده بیجار و حبیب زاده نماینده بوکان و موریس معتمد نماینده کلیمیان به رئیس جمهور نسبت به دستور رسیدگی به علت عدم اجرای بند هـ تبصره 19 سال 85 مبنی بر خروج شرکت ها و موسسات دولتی از تهران به شهرستان ها تذکر داد.