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۱۶ اسفند ۱۳۸۵، ۱۱:۵۲

سازمان سنجش اعلام کرد :

کلید سوالات آزمون کارشناسی ارشد ساعت 24 امشب منتشر می شود / انتشار کلید نهایی در هفته اول اردیبهشت

کلید سوالات آزمون کارشناسی ارشد ساعت 24 امشب منتشر می شود / انتشار کلید نهایی در هفته اول اردیبهشت

کلید اولیه سئوالات آزمون کارشناسی ارشد 1386 ساعت 24 امشب در اختیار داوطلبان قرار می گیرد که داوطلبان می توانند اعتراضات خود را اعلام کرده تا پس از بررسی، کلید نهایی هفته اول اردیبهشت ماه منتشر شود.

به گزارش خبرنگار مهر، داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد 86 می توانند از ساعت 24 امشب کلید اولیه سوالات را در سایت سازمان سنجش مشاهده کنند.

همچنین داوطلبان شهرستانی می توانند سئوالات آزمون را از دانشگاه های شهرستان محل اقامت خود و داوطلبان تهرانی می توانند سئوالات آزمون را از شرکت تعاونی سازمان سنجش و دانشگاه ها دریافت کنند.

داوطلبان تا 16 فروردین ماه سال آینده فرصت دارند اعتراض خود را نسبت به هر سئوال از طریق پست الکترونیکی به نشانی arshadetc@sanjesh.org به سازمان سنجش ارائه دهند.

کلید نهایی آزمون پس از بررسی اعتراضات داوطلبان در هفته اول اردیبهشت ماه منتشر می شود.

کد مطلب 458074

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