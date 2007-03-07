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۱۶ اسفند ۱۳۸۵، ۱۲:۰۰

/ با ابتکار محققان ژاپنی صورت گرفت /

ساخت ربات ویژه معلولین با قابلیت حرکت در پله ها

ساخت ربات ویژه معلولین با قابلیت حرکت در پله ها

محققان ژاپنی رباتی را ساخته اند که امکان جابجایی معلولان را بدون نیاز به کمک دیگران آسان تر کرده و در عین حال از قابلیت مهمی همچون حرکت بر روی پله ها برخوردار است.

به گزارش خبرگزاری مهر، این ربات در جریان برگزاری نشست علوم رباتیک در صنایع و ماشین آلات موسوم به TEPIA به نمایش گذاشته است.

در این نشست که با برگزاری نمایشگاهی نیز همراه بود، چندین ربات هوشمند دیگر از این دست نیز به نمایش گذاشته شد.

ربات WL-16IV که محصول تلاش محققان دانشگاه واسدای ژاپن است برای جابجایی معلولان و حمل فرد تا 94 کیلوگرم طراحی و ساخته شده است.

بر اساس گزارش دیجیتال ورلد توکیو، این ربات از امکاناتی همچون دوربین ویدئویی پیشرفته WMV برای بررسی دقیق مسیر حرکتی برخوردار است.

هر یک از پاهای این ربات از 6 استخوان هیدرولیکی ساخته شده اند و به وسیله رایانه ای که بر روی ربات نصب شده کنترل می شوند.

کد مطلب 458116

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