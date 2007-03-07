نشست سران قوا برای مبارزه با مفاسد اقتصادی ضرورت ندارد / با تغییر ساعت رسمی کشور موافقم / برخورد سیاسی با دانشگاه آزاد صحیح نیست

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست خبری امروز خود گفت که شخصا با تغییر ساعت رسمی کشور در جهت استفاده بیشتر از روشنایی روز در فصل تابستان برای اشتغال موافق است اما تنظیم ساعت در حال حاضر بر عهده دولت است.

وی در پاسخ به سئوالی در خصوص ساعت رسمی کشور اظهار داشت ، تغییر ساعت رسمی کشور در فصل تابستان به معنای نیاز کمتر به برق است که در همه کشورهایی که در فصول تابستان و زمستان اختلاف ساعت قابل توجه است آزمایش شده و پاسخ مثبت داده است.

حداد عادل اضافه کرد: امسال دولت تصمیم گرفت ساعت رسمی کشور، تغییر نکند که این کار موافقان ومخالفانی داشت، برخی از نمایندگان شخصا از دولت خواسته اند ساعت رسمی تغییر کند ولی تا کنون طرحی در این زمینه به هیات رئیسه ارائه نشده است و تصمیم دولت در حال اجراست.



خبرنگار دیگری درخصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی و لزوم تشکیل مجدد جلسه سران قوا برای این کار سئوال کرد که حداد عادل پاسخ داد: اگرجلسه سران قوا تشکیل نمی شود، جلسات دیگری برای پیگیری امور برگزار می شود و تصمیمات کارشناسی تر واجرایی تر گرفته می شود.

وی ادامه داد:اگرچه امروز نیازی به تشکیل مجدد جلسه سران قوا برای مبارزه با مفاسد اقتصادی نیست اما بدون تردید نظام از تصمیم خود برای پی گیری این مبارزه منصرف نشده است.

حداد عادل خبر فرار شهرام جزایری به عنوان نماد مفسد اقتصادی را تاسف بار و تکان دهنده توصیف کرد و ادامه داد: فرار شهرام جزایری زحماتی که در چند سال گذشته قوای سه گانه برای مبارزه با مفاسد اقتصادی کشیده اند را تا حدودی تحت تاثیر قرارداد و همه مردم را متعجب کرد که باید به دقت مورد رسیدگی قرار گیرد.

رئیس قوه مقننه در ادامه از اقدام رئیس قوه قضائیه در برکناری برخی مسئولان این قوه که مسئولیت نگهداری از شهرام جزایری را بر عهده داشتند تقدیر کرد ویاد آور شد: چنانچه این نوع عکس العمل ها بیشتر و به موقع صورت گیرد انضباط بیشتری در اجرای قانون و روند مبارزه با مفاسد اقتصادی ایجاد خواهد شد.

حداد عادل در پاسخ به سئوال دیگری در خصوص پرداخت بدهی دولت به بانک ملی اظهارداشت: در لایحه بودجه موضوع پرداخت بدهی های دولت به بانک ها مد نظر قرار گرفته و این موضوع از امتیازات توجه دولت و مجلس به پرداخت دیون است که رقم قطعی آن پس از تصویب مشخص می شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص برخورد سیاسی با دانشگاه آزاد اسلامی و نظر برخی افراد مبنی بر دولتی شدن این دانشگاه که مورد سئوال یکی از خبرنگاران بود اظهار داشت: مخالف برخورد سیاسی در خارج از عالم سیاست هستم .

حداد عادل ادامه داد: اگر امروز هم بادانشگاه آزاد برخورد سیاسی می شود همانطور که برخورد گروه های سیاسی با این دانشگاه در گذشته را درست نمی دانستم، صحیح و پسندیده نمی دانم .

وی ادامه داد: ظرفیت دانشگاه های دولتی برای کشور ما کافی نیست و چنانچه دانشگاه آزاد تاسیس نمی شد باید فضای دیگری برای پاسخگویی به متقاضیان تحصیلات عالیه فراهم می شد و به همین دلیل اصل پاسخ منطقی به این تقاضاها قابل پذیرش است.

وی درعین حال خود را منتقد دانشگاه آزاد دانست و در خصوص انتقاد خود اظهار داشت: این انتقاد به دانشگاه آزاد وارد است که به توسعه کیفی همراه با توسعه کمی توجه نکرد و اگر چه وجود آن یک ضرورت است اما درکنار فوایدی که دارد باید به توسعه همگام کیفی و کمی بیش از پیش توجه کنند.

حداد عادل تصریح کرد: هیات تحقیق و تفحص مجلس هفتم از مراکز آموزش عالی می تواند با حفظ جنبه های مثبت، عملکرد دانشگاه های آزاد و دولتی را مورد ارزیابی قرارداده و انتقادات و راهکارها خود را در فضای مناسب برای بهبود وضعیت این دانشگاه ها ارائه نماید.

یک گروه پارلمانی ازایران به ریاست رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در حال مذاکره با مقامات آلمانی به عنوان رئیس دوره ای اتحادیه اروپا است

رئیس مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص دیپلماسی پارلمانی توضیح داد: مجلس در جهت دیپلماسی پارلمانی بسیار فعال است و هم اکنون یک گروه پارلمانی ازکشورمان به ریاست رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در حال مذاکره با مقامات آلمانی به عنوان رئیس دوره ای اتحادیه اروپا است.

حدادعادل ادامه داد: نمایندگان ملت در نهاد قانونگذاری به طور مرتب و برنامه ریزی شده سفرهای خارجی را انجام می دهند و برخی مقامات خارجی نیز در کشورمان با نمایندگان ملت ملاقات می کنند و دیپلماسی پارلمانی مجلس هفتم مجموعا قابل توجه است.

رئیس مجلس شورای اسلامی درخصوص وضعیت مسکن نیز توضیح داد: دولت یک بسته قانونی تحت عنوان تبصره 6 در لایحه بودجه سال 1386 کل کشور در جهت حل مسئله مسکن گنجاند که مجلس با استقبال از این تبصره به حذف آن رای نداد.

وی افزود: نمایندگان ملت هنگام بررسی تبصره 6 بودجه تلاش کردند نظر دولت و وزارت مسکن را برآورده نمایند و امید می رود با اجرایی شدن این قانون روند ساماندهی وضعیت مسکن که نسبت به ماه های اخیر در حال بهبود است بهتر شود.

وی متذکر شد مجلس شورای اسلامی با همکاری دولت تلاش می کند کلیاتی که در تصمیمات مسکن تاثیر گذار است به دقت پی گیری و عملیاتی شود.

خبرنگار دیگری از کم توجهی مجلس هفتمی ها به مسائل دانشجویان و زنان انتقاد کرد و خواستار توضیح دراین زمینه شد که حداد عادل در پاسخ به او اظهار داشت: کمیسیون های تخصصی مجلس به موضوعات مربوط به اقشار رسیدگی می کند و درروزهای اخیر نیز نمایندگان متعددی با معلمان تجمع کننده درمقابل خانه ملت مذاکره کردند وکمیسیون آموزش و تحقیقات قول پیگیری و پاسخ به مطالبات آن ها را داده است.

وی افزود: بنده نیز با وجود آن که درگیر مدیریت جلسات علنی و امور مجلس هستم ازدرخواست معلمان مطلع و پی گیر تحقق آنهاهستم و به عنوان حامی معلمان تلاش می کنیم مطالبات این قشر عزیز در حد امکان دولت تامین شود که مسئله نشانگر توجه مجلس به خواست مردم است.

رئیس مجلس گفت : معلمان مانند سایر حقوق بگیران کشور مشکلات معیشتی دارند اما در مجلس هفتم تلاش های زیادی برای رفع مشکلات آنها صورت گرفت .

حداد عادل ادامه داد در حال حاضر ردیف بودجه مربوط به معلمان به 7هزار و 700 میلیارد تومان رسیده و حقوق آنها از 236 هزار تومان به 337 هزار تومان افزایش یافته که باز هم جای افزایش دارد.

وی متذکرشد : یکی از اهداف در پی گیری قانون نظام هماهنگ پرداخت تحت عنوان لایحه مدیریت خدمات کشوری این است که حقوق های پایین افزایش یابد و معلمان از مخاطبان این قانون هستند اما این کار باید واقع بینانه صورت گیرد و از بین رفتن فاصله میان حقوق ها نیازمند زمان و توان مالی دولت است که چون در یک مرحله قابل تحقق نیست به طور پلکانی پیگیری می شود.

خبرنگار دیگری از رئیس مجلس سئوال کرد: چرا نهاد قانونگذاری نسبت به افرادی که اخیرا در مقابل دادگاه انقلاب تجمع کرده و دستگیر شده اند بی تفاوت اند که حداد عادل پاسخ داد : اگر بدانم به کسی ظلم شده قطعا براساس وظیفه خود در جهت رفع ظلم اقدام می کنم واگر در این زمینه خلاف قانون و ظلمی صورت گرفته، مورد را مشخصا اعلام کنید تا پی گیری نمایم.

حداد عادل در پاسخ به آخرین سئوال در آخرین نشست خبری خود در سال 85 در پاسخ به سئوال خبرنگاری که پرسید آیا شما عیدی خود را گرفته اید واطلاع دارید که عیدی خانواده شهدا هنوز تامین اعتبار و پرداخت نشده است، گفت: بنده از مجلس حقوق نمی گیرم ولی عیدی 175 هزار تومانی خود را از دانشگاه دریافت کرده ام .

وی تصریح کرد : عیدی خانواده شهدا این است که مجلس به هزینه های بنیاد شهید وامور ایثارگران توجه ویژه خواهد کرد و تا زمانی که بررسی بودجه پایان نیافته تلاش می کنیم با همکاری بنیاد شهید بودجه مربوط به این قشر معزز و ایثارگران را تامین نماییم.