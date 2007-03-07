نظرخواهی از نمایندگان درباره فراخوان رئیس جمهور به مجلس غیرقانونی است

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی امروز مجلس، محسن کوهکن در یک تذکر آیین نامه ای اظهار داشت: امروز اقدامی در مجلس انجام شد به این نحو که فرمی به منظور اعلام یک نظر سنجی در مجلس توزیع شده است.

وی افزود: در حالی که قرار بر این است که چیزی که در جلسه علنی پخش می شود، هیات رئیسه مجوز آن را بدهد در حالی که برای توزیع این فرم نظر سنجی مجوزی صادر نشده است.

کوهکن تصریح کرد: همچنین سئوال از رئیس جمهورکه محور سئوالات این نظر سنجی است براساس آئین نامه مجلس یک فرآیند و حد نصابی دارد .

عضو کمیسیون اصل نود مجلس خاطر نشان کرد: رسانه های مکتوب مدت هاست که به مسئله مذکور اشاره می کنند و نمایندگانی در این رابطه مصاحبه می کنند که این موضوع هیچ اشکالی ندارد ولی آنچه دارای اشکال است اعلام نظر از طرف مجلس است.

وی گفت: آنچه در این چند ماهه در رسانه ها مطرح شده این گونه است که در مجلس کسانی دنبال این بودند که از رئیس جمهور سئوال کنند که تعداد امضاها به حد نصاب نرسیده است.

کوهکن افزود: امروز در روی یک سایت غیر قانونی می آید که پنجاه و نیم درصد نمایندگان با احضار رئیس به مجلس موافقتند. واقعا معنا و مفهوم این مسئله چیست؟ آیا این توهین به نمایندگان نیست؟

وی افزود: آیا مردمی که این را می شنوند نباید استنباط کنند که ما تحت فشار هستیم و وقتی برادری از ما نظر سنجی می کند می گوئیم باسئوال از رئیس جمهور موافقیم. اما آنجا که طبق آیین نامه باید امضا کنیم. این کار را نمی کنیم.

کوهکن گفت: این کار که هم از نظر شکلی اشکالی داشته و هم شاید از ابتدای مجلس هفتم تا کنون بتوان این امر را بزرگترین توهین به مجلس خواند زیرا در اذهان کسای که این مطلب را می شنوند این طور تلقی می شود که نمایندگان مستقل نبوده و تحت فشار هستند.

اسماعیل گرامی مقدم نماینده بجنورد پس از بیان تذکر کوهکن آن را غیر قانونی خواند و خطاب به باهنر رئیس جلسه مجلس تقریبا 5-6 ماه است که مجلس به تصمیم هیات رئیسه عمل می کند و سعی می کند تذکراتی که ارتباطی با اداره جلسه ندارد مطرح نشود.

وی افزود: تذکر کوهکن نطق پیش از دستور بود و با توجه به سوگند هیات رئیسه که باید به آن متعهد باشند نباید اجازه ارائه این تذکر داده می شد.

محمد رضا باهنر در پاسخ به گرامی مقدم گفت: قرار ما در مجلس این بود اخطارها با اخطار و تذکرات با تذکر جواب داده نشود.

کوهکن نیز در مورد اتفاقی که درمجلس رخ داده بود توضیح دادند هر چند مربوط به جلسه علنی نبود و می توانست آن را در قالب مصاحبه با رسانه ها طرح کند.