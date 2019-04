۲ فیلم دیگر از بخش «جام جهان نما» معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری سی‌وهفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر، ۲ فیلم «مترجم» محصول مشترک کانادا و کوبا و «زمستان بی انتها» از مجارستان برای نمایش در بخش «جام جهان‌نما» سی‌وهفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر انتخاب شدند.

پیش از نیز این پنج فیلم از کشورهای لیتوانی، فنلاند، استونی، آرژانتین و نروژ در این بخش معرفی شده بود.

«مترجم» (A Translator) محصول مشترک کانادا و کوبا، ساخته رودریگو باریسو و سبستیانو باریسو اولین فیلم مشترک این ۲ در مقام کارگردان محسوب می‌شود.

«زمستان بی انتها» (Eternal Winter) اولین فیلم بلند آتیلا ساز از کشور مجارستان است که جایزه بهترین کارگردانی را از جشنواره مونترال دریافت کرده است.

پیش از این فیلم‌های «نجات یافتگان تابستان» (Summer Survivors) محصول سال ۲۰۱۸ کشور لیتوانی به کارگردانی ماریا کاوتارادزه، «آخرین معامله» (One Last Deal) جدیدترین ساخته کلوس هارو از کشور فنلاند، «رفیق کوچولو» (The Little Comrade) ساخته مونیکا سیمتزاز از کشور استونی، «حیوان» (Animal) ساخته آرماندو بو از آرژانتین و «به هنگام سقوط» (As I Fall) ساخته مگنوس مه یر آرنسن از نروژ در این بخش اعلام و معرفی شده است.

در بخش «جام جهان‌نما» (جشنواره جشنواره‌ها) سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر ۱۴ فیلم خارجی و ۴ فیلم ایرانی حضور دارند.

«جام جهان‌نما» یا «جشنواره جشنواره‌ها» از بخش‌های اصلی ولی غیررقابتی جشنواره جهانی فیلم فجر است. در این بخش فیلم‌هایی از ایران و جهان به نمایش درمی آیند که پیش از این از جشنواره‌های مهم جهان جوایزی را کسب کرده‌اند.

سی‌وهفتمین دوره جشنواره جهانی فیلم فجر از ۱۸ تا ۲۶ آوریل ۲۰۱۹ برابر با ۲۹ فروردین تا ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ به دبیری رضا میرکریمی در تهران برگزار می‌شود.