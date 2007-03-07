پیام کتبی رییس جمهور یمن به رهبر معظم انقلاب تسلیم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دیدار که بعدازظهر امروز انجام شد علی اکبر ولایتی با تاکید بر برقراری صلح و آرامش در جهان اسلام اظهار داشت: ما نگران اوضاع یمن هستیم زیرا عوامل تفرقه افکن میان مسلمانان شیعه وسنی در عراق در صدد ایجاد تفرقه و درگیری میان مسلمانان یمن هستند.

مشاور مقام معظم رهبری در امور بین الملل با اشاره به تلاش آمریکا و اسرائیل در ایجاد تفرقه میان مسلمانان جهان افزود: حضرت آیت الله خامنه ای ولی امر مسلمین همواره بر برقراری وحدت میان شیعه و سنی تاکید می کنند.

وی افزود: درگیری داخلی در یمن به هیچ وجه به مصلحت یمن و امت اسلامی نیست و امیدواریم دولت یمن همچون گذشته بتواند از راههای مسالمت آمیز، صلح را برقرار کند و از ادامه درگیری ها جلوگیری به عمل آورد.

همچنین در این دیدار ابوبکرعبدالله القربی وزیر امور خارجه یمن با تاکید بر وجود مواضع مشترک میان دو کشور درمورد مسائل مختلف منطقه ای و جهانی از جمله فلسطین، لبنان، و عراق اظهار داشت: دولت و ملت یمن از دیدگاهها و اقدامات حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی درمورد برقراری وحدت در جهان اسلام قدردانی می کنند.

وی ضمن ارائه گزارشی از اوضاع داخلی یمن افزود: دولت یمن تمام تلاش خود را برایبرقراری وحدت میان مذاهب اسلامی در این کشور بکار گرفته است اما عوامل خاجری در صدد ایجاد تفرقه هستند.

وزیر امور خارجه یمن همچنین افزود: دولت متبوعش همواره از دستیابی جمهوری اسلامی ایران به فناوری و انرژی هسته ای برای مصارف صلح آمیز حمایت کرده است.