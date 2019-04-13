سید حسین نقوی‌حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره اقدام آمریکا مبنی بر قراردادن سپاه پاسداران در لیست گروه‌های تروریستی، اظهار داشت: سپاه پاسداران نماد اقتدار جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با تروریسم است و قطعاً پاسخ دندان‌شکنی به این اقدام خصمانه آمریکا می‌دهیم.

وی ادامه داد: پشت این اقدامات، لابی‌های صهیونیست‌هاست و علیرغم آنکه همواره صهیونیست‌ها بر رؤسای جمهور آمریکا تأثیر می‌گذاشتند، اما امروز بیش از هر دوره دیگری صهیونیست‌ها بر کاخ سفید حاکم هستند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس متذکر شد: ترامپ این روزها فقط به دنبال تحقق اقدامات مورد نظر رژیم صهیونیستی است که به رسمیت شناختن قدس به عنوان پایتخت اسرائیل توسط آمریکا و الحاق بلندی‌های جولان به خاک اسرائیل موید این مسئله است.

نقوی حسینی با تاکید بر اینکه رژیم صهیونیستی به ترامپ دیکته می‌کند که چه اقدامی را انجام دهد، گفت: ترامپ غلام حلقه به دوش صهیونیست‌ها و مجری اوامر مقامات رژیم صهیونیستی است.

وی خاطر نشان کرد: بر این اساس اقدام آمریکا علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم با نفوذ و لابی صهیونیست‌ها صورت گرفته است که این مسئله ذره‌ای خدشه به عملکرد و اقتدار سپاه پاسداران وارد نمی‌کند و روز به روز اقتدار و محبوبیت سپاه در منطقه و جهان افزایش می‌یابد.