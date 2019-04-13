به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه پیام نور، مرتضی محسنی اعلام کرد: بیست و هشتمین دوره آزمون زبان دکتری تخصصی (ETPNU) دانشگاه پیام نور اردیبهشت ماه ۹۸ به صورت الکترونیکی در مراکز اصفهان، تبریز، تهران جنوب، شیراز، کرمان و مشهد برگزار می‌شود.

وی افزود: متقاضیان شرکت در این آزمون از ۲۴ لغایت ۳۱ فروردین ماه فرصت دارند به صورت الکترونیکی و از طریق پرتال دانشگاه پیام نور – مرکز سنجش و آزمون http://azmoon.pnu.ac.ir/Portal/Home جهت ثبت نام اقدام کنند.

معاون آموزشی دانشگاه پیام نور با عنوان اینکه آزمون این دوره ۸ اردیبهشت ماه سال جاری برگزار می‌شود، زمان دریافت کارت آزمون را از ۳ تا ۸ اردیبهشت ماه اعلام کرد.

محسنی خاطرنشان کرد: هزینه ثبت نام باید به صورت الکترونیکی در هنگام ثبت نام و از طریق سایت پرداخت شود و داوطلبان دقت داشته باشند که به هیچ وجه مبلغ ثبت نام را به صورت دستی و از طریق شعب پرداخت نکنند.

بر اساس این گزارش، متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر و یا رفع مشکلات احتمالی می‌توانند با شماره تلفن ۲۲۴۵۸۲۹۷-۰۲۱ تماس حاصل کنند.