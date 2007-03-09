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۱۸ اسفند ۱۳۸۵، ۹:۱۸

در گفتگوی تلفنی احمدی نژاد و قربانقلی محمداف عنوان شد:

تاکید روسای جمهوری ایران و ترکمنستان بر تعمیق و توسعه روابط در همه زمینه‌ها

دکتر محمود احمدی نژاد و قربانقلی محمداف روسای جمهوری اسلامی ایران و ترکمنستان در گفتگویی تلفنی ضمن بررسی آخرین وضع روابط دوجانبه، بر گسترش و توسعه هرچه بیشتر روابط تهران ـ عشق آباد تاکید کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر احمدی نژاد در این گفتگو ضمن تبریک مجدد انتخاب رئیس جمهور جدید ترکمنستان، مرزهای مشترک ایران و ترکمنستان را مرزهای دوستی و برادری عنوان کرد و گفت: امیدوارم روابط خوب و مناسبات دو کشور درزمینه های مختلف اقتصادی، بازرگانی، فرهنگی و سیاسی در دوره جدید نیز هرچه بیشتر تقویت شود.

رئیس جمهوری اسلامی ایران با اشاره به پیوندهای تاریخی و مشترکات فرهنگی دو کشور، بر آمادگی ایران برای انتقال تجربیات خود به منظور کمک به پیشرفت کشورهای منطقه تاکید کرد و گفت: جمهوری اسلامی ایران پیشرفت ترکمنستان را پیشرفت خود می داند و در گسترش مناسبات و همکاری ها با ترکمنستان در همه عرصه ها و در راستای پیشرفت و اقتدار این کشور هیچ محدودیتی ندارد.

قربانقلی محمداف رئیس جمهور ترکمنستان نیز در این گفتگو که به ابتکار وی انجام شد، ضمن تشکر از تبریک رئیس جمهور و شرکت هیات بلندپایه ایرانی در مراسم تحلیف وی، اهمیت روابط مستحکم با جمهوری اسلامی ایران را برای کشور خود بسیار زیاد دانست.

وی تاکید کرد: عشق آباد خواستار تقویت همه جانبه روابط خود با تهران در زمینه های مختلف و استفاده از تجربیات و دستاوردهای ارزشمند ایران در زمینه های گوناگون است.

رئیس جمهور ترکمنستان همچنین از رئیس جمهور کشورمان برای سفر به ترکمنستان دعوت کرد. 

کد مطلب 458914

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