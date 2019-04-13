فعالیت ۵۸ مدرسه نمونه دولتی و استعدادهای درخشان در مازندران

اسفندیار نظری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه آزمون مدارس نمونه دولتی و استعدادهای درخشان دانش آموزان پایه نهم به دهم سال تحصیلی ۹۹-۹۸ همزمان با سراسر کشور در استان برگزار می‌شود افزود: در استان ۳۹ هزار و ۲۰۹ نفر دانش آموز پایه نهم می‌توانند در این آزمون شرکت کنند.

وی با اشاره به اینکه آزمون استعدادهای درخشان فقط برای تکمیل ظرفیت برگزار می‌شود گفت: قریب به ۵۵۰ نفر در این آزمون پذیرش می‌شوند و ۲۰ مدرسه استعدادهای درخشان و ۳۸ مدرسه نمونه دولتی متوسطه دوم در استان فعالیت دارند.

وی زمان ثبت نام آزمون مدارس نمونه دولتی و استعدادهای درخشان را از ۱۹ تا ۲۶ فروردین ماه اعلام کرد و افزود: دانش آموزان باید وارد سامانه مورد نظر شود و به صورت اینترنتی ثبت نام کنند.

نظری یادآور شد: آزمون رأس ساعت ۹ صبح جمعه ۳۱ خردادماه ۹۸ همزمان با سراسر کشور برگزار می‌شود و وجه ۱۸ هزار تومانی ثبت نام نیز از باید از طریق کارت‌های عضو شتاب پرداخت شود.

معاون آموزش و پرورش مازندران با عنوان اینکه در مدارس نمونه دولتی اولویت با دانش آموزان مناطق کم برخوردار است تصریح کرد: دانش آموزان پایه نهم پذیرش شده در آزمون استعدادهای درخشان می‌توانند مستقیماً به مدارس استعدادهای درخشان ورود کنند.

وی شرط پذیرش در مدارس نمونه دولتی را داران بودن معدل حداقل ۱۷ و احراز پذیرش در هدایت تحصیلی اعلام کرد و گفت: شرط معدل پذیرش در مدارس استعداد درخشان نیز معدل ۱۹ در پایه هشتم است و اگر دو شرط معدل و احراز رشته مطابق آئین نامه هدایت تحصیلی رعایت نشود، تنها قبولی در آزمون ملاک پذیرش در مدارس نمونه دولتی و استعدادهای درخشان نخواهد بود.