به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای بوکس قهرمانی آسیا از امروز و با شرکت بیش از ۳۰۰ بوکسور (در دو بخش بانوان و آقایان) از ۳۴ کشور در بانکوک تایلند آغاز میشود. تیم ملی بوکس مردان ایران نیز با ترکیب ۹ بوکسور و هدایت اکبر احدی در این مسابقات شرکت کرده است.
پنج نماینده از ۹ بوکسور تیم ملی در قرعهای مطلوب در دور نخست استراحت خواهند کرد و امروز سه بوکسور بر روی رینگ میروند. امید احمدی صفا در وزن ۴۹ کیلوگرم به مصاف بوکسور فیلیپینی میرود و پوریا امیری در وزن ۹۱ کیلوگرم با حریف نامدار قزاقستانی مبارزه خواهد کرد. در وزن +۹۱ کیلوگرم نیز ایمان رمضان پور با بوکسوری از هند به رقابت میپردازد.
دمای هوای امروز بانکوک تایلند ۳۶ درجه سانتی گراد و رطوبت و شرجی هوا ۵۱ درصد است.
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