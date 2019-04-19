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۳۰ فروردین ۱۳۹۸، ۱۱:۰۳

بوکس قهرمانی آسیا - تایلند

دمای ۳۶درجه‌ای تایلند و قرعه استراحت ۵ بوکسور ایران

دمای ۳۶درجه‌ای تایلند و قرعه استراحت ۵ بوکسور ایران

رقابتهای بوکس قهرمانی آسیا از امروز به میزبانی بانکوک تایلند آغاز می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای بوکس قهرمانی آسیا از امروز و با شرکت بیش از ۳۰۰ بوکسور (در دو بخش بانوان و آقایان) از ۳۴ کشور در بانکوک تایلند آغاز می‌شود. تیم ملی بوکس مردان ایران نیز با ترکیب ۹ بوکسور و هدایت اکبر احدی در این مسابقات شرکت کرده است.

پنج نماینده از ۹ بوکسور تیم ملی در قرعه‌ای مطلوب در دور نخست استراحت خواهند کرد و امروز سه بوکسور بر روی رینگ می‌روند. امید احمدی صفا در وزن ۴۹ کیلوگرم به مصاف بوکسور فیلیپینی می‌رود و پوریا امیری در وزن ۹۱ کیلوگرم با حریف نامدار قزاقستانی مبارزه خواهد کرد. در وزن +۹۱ کیلوگرم نیز ایمان رمضان پور با بوکسوری از هند به رقابت می‌پردازد.

دمای هوای امروز بانکوک تایلند ۳۶ درجه سانتی گراد و رطوبت و شرجی هوا ۵۱ درصد است.

کد مطلب 4594889

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