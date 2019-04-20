دولت آمریکا بر مارک زاکربرگ نظارت می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، قانونگذاران فدرال تصمیم دارند بر ریاست زاکربرگ در فیس‌بوک نظارت کنند.

این در حالی است که در این اواخر کنترل نامناسب اطلاعات شخصی کاربران فیس‌بوک بسیار خبرساز شده است.

به نظر می‌رسد طبق مذاکرات میان فیس‌بوک و مقامات کمیسیون تجارت فدرال آمریکا (FTC) درباره فاش شدن اطلاعات، قرار است مدیر ارشد اجرایی شرکت شخصاً مسئول شناخته شود.

زاکربرگ بخش اعظم سهام فیس‌بوک را در اختیار دارد و از سال ۲۰۰۴ میلادی آن را مدیریت می‌کند.

در همین راستا واشنگتن پست به نقل از دو منبع آگاه از این مذاکرات، اعلام کرده هدف FTC از محدودیت فعالیت‌های زاکربرگ آن است که به شرکت‌های بزرگ فناوری نشان دهد، این سازمان مدیران مسئول شرکت‌های بزرگ فناوری را شخصاً مسئول هر گونه عدم حفاظت از اطلاعات شخصی کاربران می‌شناسد.

FTC در این باره هیچ اظهار نظری نکرده و فیس‌بوک نیز هنوز به سوالات در این باره پاسخ نداده است.

کمیسیونFTC سال گذشته پس از رسوایی کمبریج آنالیتیکا تحقیقاتی در فیس‌بوک را آغاز کرد.