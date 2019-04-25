پرداخت ۲۰۰ میلیارد ریالی مطالبات موسسات درمانی در گلستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل بیمه سلامت گلستان، سید محمد حسینی، اظهار کرد: در اتفاقی کم سابقه و با شروع سال جدید، مبلغ ۲۰۰ میلیارد ریال از مطالبات موسسات و مراکز درمانی طرف قرارداد سازمان بیمه سلامت در استان شامل موسسات خصوصی و دولتی پرداخت شد.

حسینی اضافه کرد: با تخصیص اعتبارات لازم مطالبات موسسات دولتی دانشگاهی قطعی آبان و علی الحساب دی ۹۷، پزشکان، آزمایشگاه ها، تصویربرداری، فیزیوتراپی، بیمارستان های خصوصی، بیمارستان های دولتی غیردانشگاهی و درمانگاه های دولتی غیردانشگاهی تا پایان آذر ماه و داروخانه ها تا پایان بهمن ماه ۹۷ تسویه شد.

وی با بیان اینکه بیش از ۷۰ درصد از جمعیت استان تحت پوشش بیمه سلامت قراردارند، افزود: با بررسی های صورت گرفته سه میلیون و پانصد هزار بار مراجعه در یک سال توسط بیمه شدگان تحت پوشش بیمه سلامت در استان برای دریافت خدمات مورد نیاز در بخش سرپایی و بستری صورت گرفته که بیمه سلامت برای هر مراجعه به آنها به طور متوسط حدود ۸۰ هزار تومان به موسسات درمانی پرداخت کرده است.

حسینی با بیان این مطلب تصریح کرد: پرداخت به موقع به موسسات از سوی سازمان بیمه سلامت ایران گامی موثر در راستای ارتقا سطح سلامت جامعه و بهبود ارائه خدمات درمانی می شود.