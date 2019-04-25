  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۵ اردیبهشت ۱۳۹۸، ۲۰:۲۲

مدیر جمعیت هلال احمر قوچان خبرداد:

خدمت رسانی هلال احمر قوچان در مناطق سیل زده گلستان

خدمت رسانی هلال احمر قوچان در مناطق سیل زده گلستان

قوچان- مدیر جمعیت هلال احمر قوچان از خدمت رسانی نیروهای این شهرستان در مناطق سیل زده گلستان خبرداد.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید فکوری بعدازظهر پنجشنبه در نشست خبری با خبرنگاران با اشاره به اهمیت خدمات رسانی به مسافران و زائران نوروزی و استقبال از آنان اظهار کرد: ایام نوروز در مجموع هلال احمر قوچان با ۲۶۴ نفر امداد گر، ۱۷ عملیات انجام داد که ۱۳ مورد آن جاده‌ای و ۴ مورد مربوط به برف و کولاک که کمک رسانی شده است.

وی افزود: به ساکنان حدود ۱۹ روستا در بخش مرکزی و باجگیران قوچان که بر اثر بارش اخیر باران خانه‌های کاه گلی آنان آسیب دیده بود پس از بررسی و بازدید میدانی کمک رسانی شد.

مدیر جمعیت هلال احمر قوچان خاطر نشان کرد: در این عملیات ۲۴۶ نفر امدادگر حضور داشتند که در اجرای طرح ایمنی سلامت بسته‌های مربوط به طرح ازجمله از کیف‌های امداد و نجات و برو شور اهدا شد.

فکوری در خصوص برخی از اقدامات اخیر صورت گرفته گفت: کار تملک ۳۰۰۰ متر زمین اهدایی در روستای آلماجق برای احداث پایگاه انجام شد که قرار است یک پایگاه امداد و نجات به صورت نصب کانکس در منطقه باجگیران برای تیم کوهستان انجام شود.

وی یکی از برنامه‌های هلال احمر را تشکیل کارگروه تخصصی برشمرد وگفت: این کارگروه سال گذشته برای تهیه نقشه خطر پذیری در شهرستان شروع به کار کرده است. در حوادث سیل اخیر کشور هلال احمر قوچان در منطقه گلستان حضور داشته و کمک رسانی به عشایر قوچان در مراوه تپه انجام شد.

فکوری افزود: تا کنون کمک‌های نقدی جمع آوری شده در قوچان طبق فیش‌های موجودی در بانک بیش از ۵۰ میلیون تومان و کمک‌های غیر نقدی که شامل اقلام زیادی است و رقم ریالی آن هنوز مشخص نشده است.

وی اظهار کرد: برای کمک به سیل زدگان ۵ تن آرد به کارخانه نان رضوی تحویل داده شد که به صورت نان با ماندگاری بیش‌تر برای سیل زدگان تهیه شود.

مدیر جمعیت هلال احمر قوچان بیان کرد: سال گذشته قوچان با ۱۵۱ عملیات رتبه دوم در سطح استان خراسان رضوی را کسب در حوزه عملکرد کسب کرد.

کد مطلب 4600333

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها