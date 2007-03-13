ترانزیت کالا از خاک ایران به 5 میلیون تن رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی گمرک ایران، ارزش کالاهای ترانزیتی از مسیر ایران 11 میلیارد و 998 میلیون و 700 هزار دلار بود که نسبت به مدت مشابه سال قبل 2/22 درصد افزایش یافت.

در این مدت 11 درصد از وزن کل کالاهای ترانزیتی از مسیر ایران به مواد غذایی، 9/1 درصد به خودرو، 7/17 درصد به سوخت و مابقی به سایر کالاها اختصاص یافت.

در این مدت بیشترین میزان کالاهای ترانزیتی از خاک ایران از مبدا گمرکات شهید رجایی، سرخس، بازرگان، بندر انزلی و گمرک لطف آباد وارد خاک ایران شده است که حدود 82 درصد ازورن کل کالاهای ترانزیتی از مبدا 5 گمرک مذکور صورت گرفت.

در این مدت 7/34 درصد از وزن کل کالاهای ترانزیتی از مبدا گمرک شهید رجایی، 6/19 درصد از گمرک سرخس، 6/13 درصد از گمرک بازرگان، 4/8 درصد از طریق گمرک بندر انزلی و 7/6 درصد از طریق گمرک لطف آباد وارد خاک ایران شد.

در 11 ماهه امسال بییشترین میزان کالاهای ترانزیتی ازخاک ایران از مقصد گمرک شهید رجایی به خارج از کشور ترانزیت شد که 5/16 درصد از وزن کل کالاهای ترانزیتی را دارا بود پس از آن گمرک خسروی با 5/11 درصد، گمرک دوغارون با 2/11 درصد، گمرک آستارا با 9/10 درصد، گمرک بازرگان با 8 درصد در رده های بعدی قرار گرفتند.

در مدت یاد شده 22 درصد از وزن کل کالاهای ترانزیتی از خاک ایران ا زمبدا ترکمنستان وارد شده است که بیشترین میزان را به خود اختصاص داد. پس از آن از مبداء امارات متحده عربی 8/21 درصد، ازبکستان 6/12 درصد، ترکیه 9/5 درصد و چین 6/5 درصد بوده است که 67 درصد از وزن کل کالاهای ترانزیتی از مبدا 5 کشور فوق الذکر بود.

در 11 ماهه امسال 5/73 درصد از وزن کل کالاهای عبوری از خاک ایران به مقصد 5 کشور ترکیه، امارات متحده عربی، افغانستان، عراق و آذربایجان ترانزیت شد. در این مدت 16 درصد از ون کل کالاهای ترانزیتی، به مقصد کشور ترکیه، 7/15 درصد به مقصد امارات متحده عربی، 6/14 درصد به افغانستان، 5/14 درصد به عراق و 7/12 درصد به آذربایجان بوده است.