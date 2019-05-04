۱۳۰۰ نفر ایلامی در بخش زنبورداری مشغول به فعالیت هستند

مجتبی شیرخانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: یک هزار و ۳۳۵ نفر به طور مستقیم به شغل زنبورداری در استان اشتغال دارند.

وی گفت: همچنین ۱۰۱ هزار کلونی زنبور عسل در حال حاضر در استان وجود دارد و سالانه بیش از ۷۰۰ تن عسل در استان تولید می‌شود.

وی افزود: علاوه بر تولید عسل، ژل رویال یکی از دیگر از محصولات زنبور عسل استان است، محصولی که در طول سال یک بار برداشت و درآمد چشمگیری برای زنبورداران دارد.

شیرخانی عنوان کرد: برنامه‌های مختلفی برای توسعه زنبورداری و به خصوص ژل رویال در استان از جمله ایجاد برند و بسته بندی مناسب برای صادرات این محصول در دست اجراست.

وی افزود: همچنین در زمینه صدور مجوز از طریق صنایع روستایی آماده همکاری با زنبورداران هستیم.

وی گفت: حمایت از زنبورداران برای تولید ژل رویال هم باعث افزایش صادرات این محصول و ارزآوری برای کشور می‌شود و هم رونق را به چرخه‌های تولید می‌آورد.