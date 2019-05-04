به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران، بیست و دومین اجلاس رؤسای دانشگاه‌های سطح یک کشور با محوریت بررسی وضعیت استان‌های سیل‌زده و هم‌چنین بررسی نقش دانشگاه‌ها در برابر حوادث و رویدادهای طبیعی با توجه به مأموریت‌های ابلاغی رئیس جمهور به میزبانی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی در دانشگاه لرستان برگزار شد.

محمود نیلی احمدآبادی، رئیس دانشگاه تهران در این اجلاس با اشاره به بازدید از مناطق سیل‌زده خاطر نشان کرد: حادثه اخیر مایه تأثر و تأسف است، اما باید از این اتفاق‌ها درس گرفته شود. بازدید از مناطق سیل‌زده برای ارزیابی‌ها می‌تواند مؤثر واقع شود. دانشگاه‌ها با تمام ظرفیت خود برای بازطراحی منطقه کمک خواهند کرد. ما باید بر اساس یافته‌ها و کمک متخصصان اقدامات لازم را صورت دهیم تا دیگر شاهد چنین مشکلاتی در کشور نباشیم.

وی گفت: همه مسئولان به وظایف خود عمل کردند، اما بازسازی و برگرداندن زندگی مردم به حالت عادی بسیار سخت است و این باز طراحی دقت و برنامه‌ریزی علمی مناسبی را می‌طلبد.

رئیس دانشگاه تهران افزود: دانشگاه‌های استان‌های سیل‌زده باید با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی برای بازسازی مناطق سیل زده بر اساس نتایج تحقیقات انجام شده همکاری لازم را داشته باشند.

وی در ادامه هدف از برگزاری این اجلاس را همفکری و هم‌اندیشی در موضوع سیل‌های اخیر کشور توصیف کرد و افزود: رسالت دانشگاه‌ها ارائه راه‌حل‌های علمی برای مقابله با مخاطرات طبیعی است و ارتباط بین دانشگاه‌ها، نهادها و سازمان‌های اجرایی و شهرداری‌ها باید تقویت و بیشتر شود.

رئیس دانشگاه تهران بر شناسایی آسیب‌ها در مناطق سیل‌زده و آسیب‌شناسی روایت دقیق در این مناطق تأکید کرد و گفت: حضور ۱۳ دانشگاه سطح یک کشور در کنار سایر دانشگاه‌ها می‌تواند راه‌کاری برای همکاری‌های بیشتر و رفع چالش‌ها باشد.

وی با بیان اینکه مردم مناطق سیل‌زده برداشت‌ها و پیشنهادهای متفاوتی دارند و این موضوع نشان می‌دهد که ابتکار رئیس‌جمهور در این جهت بسیار باارزش است، تصریح کرد: سیل اخیر باید از دیدگاه‌های علمی مورد بررسی قرار گیرد و نشست دانشگاه‌های سطح یک و مسئولان وزارت علوم برای ایجاد همفکری و هم‌اندیشی در این زمینه می‌تواند مفید واقع شود.

نیلی احمدآبادی با اشاره به تشکیل هیأت ویژه بررسی سیلاب‌ها با حکم رئیس جمهور اظهار کرد: این هیأت دارای ۱۵ کارگروه است و متخصصان و صاحب‌نظران از دانشگاه‌های مختلف و به‌ویژه دانشگاه‌های مناطق سیل‌زده در آن حضور دارند؛ هدف این هیأت روایت دقیق از این رخداد، آسیب‌شناسی و درس‌هایی است که باید گرفته شود.

بیست و دومین اجلاس رؤسای دانشگاه‌های سطح یک کشور با حضور رئیس دانشگاه تهران و رئیس هیأت ویژه بررسی سیلاب‌ها؛ معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛ استاندار لرستان؛ برخی از رؤسای دانشگاه‌های سطح یک کشور؛ رئیس دانشگاه لرستان و مشاور رئیس و مدیر کل حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه تهران برگزار شد.

هم‌چنین در این اجلاس مدیران استانی از جمله مدیرکل جهاد کشاورزی استان لرستان؛ مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان لرستان و برخی از مدیران اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری و شرکت آب منطقه‌ای این استان حضور داشتند که دیدگاه‌های خود را در زمینه بررسی و تقویت موضوعاتی چون آبخیزداری و حفاظت از محیط‌زیست، بیان کردند.