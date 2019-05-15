به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس‌جمهور ظهر امروز (چهارشنبه) در حاشیه نشست هیئت دولت در جمع خبرنگاران با اشاره به طرح اصلاح قانون انتخابات در مجلس اظهار داشت: دولت با استانی شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی موافق است.

وی ادامه داد: طرحی را نمایندگان مجلس شورای اسلامی تهیه کرده بودند که این طرح احکام متعددی از جمله استانی شدن انتخابات داشت که نظر دولت هم با آن موافق است.

امیری در پایان خاطر نشان کرد: ما در مجلس هم گفتیم که لایحه جامع انتخابات دولت نتیجه کار کارشناسی بسیار مبسوط و دقیقی است که با مشارکت گروه‌های سیاسی تدوین شده است.