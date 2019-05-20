کاهش ۱۰ هزار تومانی قیمت گوشت قرمز

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی رضایی امروز ۳۰ اردیبهشت ۹۸، در حاشیه مراسم روز جهانی زنبور در جمع خبرنگاران درباره آخرین وضعیت بازار محصولات پروتئینی اظهار داشت: ما زمانی می‌گوئیم با کمبود یک محصول در کشور مواجه هستیم که مردم به مغازه مراجعه کنند و مغازه دار بگوید این محصول موجود نیست؛ در حالی که هم اکنون با چنین وضعیتی مواجه نیستیم و در محصولاتی مانند گوشت مرغ، با مازاد نیز رو به رو هستیم.

معاون وزیر جهاد کشاورزی، با بیان اینکه قیمت گوشت قرمز نسبت به ایام قبل از عید ۱۰ هزار تومان کاهش یافته است، گفت: در زمینه محصولات پروتئینی هیچ کمبودی نداریم؛ بلکه در برخی محصولات با مازاد مواجه هستیم.

رضایی با اشاره به اینکه قیمت مصوب مرغ ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان است، گفت: در برخی روزها، قیمت مرغ در عمده فروشی میدان بهمن به زیر ۹ هزار تومان می‌رسد.

به گفته وی، تفاوت قیمتی که بین مراکز عمده فروشی و خرده فروشی وجود دارد، باعث زیان تولیدکننده و مصرف کننده می‌شود؛ ضمن اینکه برخی واکنش‌های هیجانی مردم در ایامی از سال مانند عید نوروز نیز به نوسانات قیمت دامن می‌زند.

معاون وزیر جهاد کشاورزی، با بیان اینکه قیمت گوشت قرمز نسبت به ایام قبل از عید کاهش یافته است، اضافه کرد: همچنین قیمت گوسفند زنده نیز کاهش یافته است، به عبارتی هیجانات باعث افزایش قیمت می‌شود این مساله ربطی به تولید و کاهش آن ندارد.

رضایی در بخش دیگری از سخنان خود، با بیان اینکه ذرت و کنجاله سویا به مقدار کافی وارد و توزیع شده است، گفت: از ابتدای سال تاکنون، ۸۰۰ هزار تن کنجاله سویا بین مرغداران توزیع شده است.

وی درباره اینکه گفته می‌شود یک واردکننده عمده نهاده‌های دامی، در توزیع این محصولات اختلال ایجاد می‌کند، گفت: نظام توزیع به هیچ عنوان دست واردکننده نیست و وارد کننده باید کنجاله‌ای را که وارد می‌کند، در اختیار دولت بگذارد تا دولت آن را با همکاری تشکل‌ها و سازمان‌های جهاد کشاورزی استان‌ها، میان تولیدکنندگان توزیع کند بنابراین این شخص نمی‌تواند اعمال نظر کند.

رضایی تصریح کرد: سالانه حدود ۳.۵ میلیون تن کنجاله سویا وارد کشور می‌شود، مگر می‌شود یک نفر بتواند کالای وارداتی خود را نگهداری کند و بازار را بر هم بریزد. چنین چیزی امکان پذیر نیست.