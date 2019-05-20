۱۲۰ شرکت بزرگ تولیدی در لیست دریافت تسهیلات ویژه گمرک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گمرک ایران، مهدی میراشرفی، اظهار داشت: گمرک با انتخاب ۱۲۰ شرکت بزرگ تولیدی در قالب طرح فعالان مجاز اقتصادی (AEO) تسهیلاتی همچون ترخیص بدون توقف و حتی بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی کالا برای آنها در نظر گرفته است. این ۱۲۰ شرکت که تعدادی از آنها دانش‌بنیان هستند می‌توانند کالاهایشان را از مسیر سبز گمرکی و بدون توقف ترخیص کند.

وی افزود: یکی از مواردی که تولیدکنندگان را آزار می‌دهد بحث کمبود نقدینگی است و گمرک در راستای کمک به تولید و تولیدکنندگان قبول کرده است که کالا به صورت درصدی ترخیص شود. یعنی به اندازه حقوق و عوارض متعلقه از کالای وارداتی در گمرک نگهداری می‌شود و مابقی بدون اخذ حقوق و عوارض و ارزش افزوده به صاحب کالا داده می‌شود تا از گمرک خارج کند. در این شیوه تولیدکننده می‌تواند پس از انتقال کالا به محل کارخانه یا واحد تولیدی و تولید کالا و عرصه آن به بازارهای داخلی یا صادراتی به گمرک مراجعه کند و حقوق و عوارض مربوط را پرداخت کنند. این بالاترین و بهترین تسهیل و تشویق است که گمرک در حال اجرای آن است.

رئیس کل گمرک همچنین در پاسخ به سوالی درباره نحوه همکاری و هماهنگی سازمان‌های همجوار گمرک گفت: اگر ما بخواهیم تجارتی سهل و آسان و کم هزینه داشته باشیم باید سازمان‌های متولی - که در قانون پیش‌بینی شده است- یا وظایف خود را به گمرک تفویض کنند یا در قالب پنجره واحد تجارت فرامرزی به صورت فیزیکی یا مجازی استقرار داشته باشند. زیرا برآوردها نشان می‌دهد که هر یک روز توقف کالا در اماکن گمرکی یا غیرگمرکی می‌تواند تقریباً یک درصد قیمت تمام شده به قیمت‌ها اضافه کند و این موضوع به شدت کالاهای تولید داخل به ویژه برای صادرات را غیررقابتی می‌کند.

معاون وزیر اقتصاد همچنین در پاسخ به سوالی درباره مهمترین موانع و مشکلات پیش‌روی گمرک گفت: یکی از عمده‌ترین موانع و محدودیت‌ها بر سر راه تجارت در ایران، بحث تعدد قوانین و مقررات است. در حال حاضر بیش از ۳۰ سازمان در تجارت کشور اعمال قوانین و مقررات می‌کنند و این امر زمانی خودش را بیشتر نشان می‌دهد که کالایی به صورت فیزیکی یا غیرفیزیکی در اماکن گمرکی یا غیرگمرکی تخلیه و بخواهد با رعایت همه این قوانین و مقررات ترخیص شود.

وی اضافه کرد: موضوع بعدی بحث عدم مکانیزاسیون و تجهیز همه سازمان‌ها به سامانه‌ها است که باعث بروز مشکلات می‌شود و راه‌حل آن این است که این سازمان‌ها باید به صورت کامل با یکدیگر لینک شوند.

شایان ذکر است که شرکت‌های مشمول طرح فعالان مجاز اقتصادی از تسهیلات ۱۸ گانه گمرک برای ترخیص سریع و آسان کالاهای وارداتی و صادراتی بهره مند می‌شوند.