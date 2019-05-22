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۱ خرداد ۱۳۹۸، ۱۱:۲۷

رئیس دادگاه انقلاب اسلامی کرمان خبر داد:

حکم اعدام یکی از سرکردگان باندهای قاچاق مواد مخدر تایید شد

حکم اعدام یکی از سرکردگان باندهای قاچاق مواد مخدر تایید شد

کرمان - رئیس دادگاه انقلاب اسلامی کرمان از تأیید حکم اعدام یکی از سرکردگان باندهای قاچاق مواد مخدر در دیوان عالی کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری کرمان، احمد قربانی اظهار داشت: بعد از انجام تحقیقات و صدور کیفرخواست پرونده این متهم به دادگاه انقلاب اسلامی کرمان ارسال و در شعبه اول این دادگاه مورد رسیدگی قرار گرفت.

وی ادامه داد: نهایتاً سرکرده باند به نام «یاسر قنبرزهی گرگیچ» به اعدام محکوم و در نتیجه فرجام خواهی وی پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و حکم صادره مورد تأیید قرار گرفته است و پرونده برای اجرا به دادسرای عمومی و انقلاب کرمان ارسال شده است.

وی یادآور شد: سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره کل اطلاعات استان کرمان در راستای مبارزه بی امان با سوداگران مرگ و قاچاقچیان مواد مخدر و پس از رصد اطلاعاتی یکی از باندهای قاچاق مواد مخدر با هماهنگی با مقام قضائی ضربه به این باند را در دستور کار قرار داده بودند.

قربانی افزود: تمامی اقدامات لازم جهت ضربه زدن به این باند صورت گرفت و در تاریخ ۲۶ مهر ۱۳۹۷ باند مذکور در محور کرمان رفسنجان مورد ضربه قرار گرفت و در نتیجه مقدار ۱۰۷ کیلوگرم هروئین به ارزش بالغ بر ۲۷ میلیارد ریال کشف شد.

رئیس دادگاه انقلاب اسلامی کرمان در پایان گفت: از تمام کسانی که در راه مبارزه با مواد مخدر تلاش می‌کنند مخصوصاً از سربازان گمنام حضرت بقیه الله الاعظم در اداره کل اطلاعات استان کرمان تقدیر و تشکر می‌کنیم.

کد مطلب 4623499

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