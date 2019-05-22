حکم اعدام یکی از سرکردگان باندهای قاچاق مواد مخدر تایید شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری کرمان، احمد قربانی اظهار داشت: بعد از انجام تحقیقات و صدور کیفرخواست پرونده این متهم به دادگاه انقلاب اسلامی کرمان ارسال و در شعبه اول این دادگاه مورد رسیدگی قرار گرفت.

وی ادامه داد: نهایتاً سرکرده باند به نام «یاسر قنبرزهی گرگیچ» به اعدام محکوم و در نتیجه فرجام خواهی وی پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و حکم صادره مورد تأیید قرار گرفته است و پرونده برای اجرا به دادسرای عمومی و انقلاب کرمان ارسال شده است.

وی یادآور شد: سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره کل اطلاعات استان کرمان در راستای مبارزه بی امان با سوداگران مرگ و قاچاقچیان مواد مخدر و پس از رصد اطلاعاتی یکی از باندهای قاچاق مواد مخدر با هماهنگی با مقام قضائی ضربه به این باند را در دستور کار قرار داده بودند.

قربانی افزود: تمامی اقدامات لازم جهت ضربه زدن به این باند صورت گرفت و در تاریخ ۲۶ مهر ۱۳۹۷ باند مذکور در محور کرمان رفسنجان مورد ضربه قرار گرفت و در نتیجه مقدار ۱۰۷ کیلوگرم هروئین به ارزش بالغ بر ۲۷ میلیارد ریال کشف شد.

رئیس دادگاه انقلاب اسلامی کرمان در پایان گفت: از تمام کسانی که در راه مبارزه با مواد مخدر تلاش می‌کنند مخصوصاً از سربازان گمنام حضرت بقیه الله الاعظم در اداره کل اطلاعات استان کرمان تقدیر و تشکر می‌کنیم.