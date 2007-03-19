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۲۸ اسفند ۱۳۸۵، ۱۴:۰۰

در پایان مذاکرات احمدی نژاد و کوچاریان ؛

ایران و ارمنستان در زمینه انرژی و آب موافقت نامه همکاری امضا کردند

ایران و ارمنستان در زمینه انرژی و آب موافقت نامه همکاری امضا کردند

روسای جمهور ایران و ارمنستان دقایقی پیش در پی مذاکرات دوجانبه خود موافقتنامه های همکاری دو کشور را در زمینه های انرژی و آب به امضا رساندند.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به ارمنستان محمود احمدی نژاد رئیس جمهور که برای سفری چند ساعته با هدف افتتاح خط لوله گاز ایران - ارمنستان درمنطقه مرزی "نوردوز" در خاک ارمنستان به سر می برد در مذاکرات خود با "روبرت کوچاریان" همتای ارمنستانی خود در خصوص مسائل منطقه ای همچنین موضوعات انرژی و آب به بحث و تبادل نظر پرداخت.

خط لوله انتقال گاز ایران-ارمنستان که از منطقه مرزی تا شهر کاجاران در ارمنستان به مسافت 40 کیلومترو قطر 28 اینچ احداث شده است ، صبح امروز در مراسمی با حضور احمدی نژاد وکوچاریان به بهره ‌برداری رسید.

تا دقایقی دیگر روسای جمهور ایران و ارمنستان در کنفرانسی مطبوعاتی به سئوالات خبرنگاران ایرانی و ارمنی پاسخ می گویند.

 

 

کد مطلب 462551

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