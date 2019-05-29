به گزارش خبرنگار مهر، مارک ویلموتس که به تازگی قرارداد سه ساله‌ای را با تیم ملی فوتبال ایران امضا کرده است، صبح امروز چهارشنبه به همراه مهدی تاج در نشست خبری شرکت کرد و به تشریح برنامه‌های این تیم پرداخت.

خوشحالم در ایران هستم

مارک ویلموتس در ابتدای صحبت‌هایش گفت: ایران را کشوری صاحب فرهنگ دیدم. همانطور که رئیس فدراسیون گفت خوشحالم از اینکه در ایران هستم. شرایط خوبی در ایران بود. من سه فرزند دارم و خانواده ام خیلی موافق نبودند که اسباب کشی کنم. اما به هر حال فوتبال است و این نیز بخشی از آن است.

دستیارانم را انتخاب کرده‌ام

ویلموتس درباره اهداف خود برای قبول سرمربیگری تیم ملی ایران تصریح کرد: اهداف مشترک و بزرگی داریم تا برنامه‌های خود را پیش ببریم. می‌خواهیم با تیم‌های باشگاهی رابطه خوبی داشته باشیم. دستیاران خود را برای حضور در ایران انتخاب کرده‌ام. قبلاً با تیم ملی بلژیک کار کرده‌ام و باید بگویم افتخار است تیم ملی را دارم.

هنوز آنالیزور را انتخاب نکرده‌ام

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در ادامه پیرامون انتخاب آنالیزور برای این تیم خاطرنشان کرد: برای آنالیز بازی‌ها فعلاً مسئولی انتخاب نشده است. باید این موضع سریع‌تر اتفاق بیافتد. همکارم از تیم استاندارد لیژ بلژیک می‌آید تا کار را پیش ببریم.

باید به بلوغ فنی برسیم

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران افزود: بازی‌های تدارکاتی پیش رو قرار است ما را برای شناخت بیشتر و بهتر کمک کند. باید بازی‌های اینچنینی را پیش ببریم تا به بلوغ برسیم. لژیونرها را مورد رصد قرار می‌دهیم. من سابقه کار در تیم‌های مختلف باشگاهی و ملی را دارم. باید کار را بصورت واضح و اساسی پیش ببریم.

ایران را کشوری پیشرفته دیدم

ویلموتس درباره فعالیت در تهران تصریح کرد: ایران حالا کشور من هم شده است و همه باید با هم تلاش کنیم به موفقیت برسیم. با توجه به حضور چند روزه ام در تهران و بازدیدهایی که داشتم ایران را کشوری پیشرفته دیدم.

هدف مان صعود به جام جهانی است

وی در مورد هدفش در تیم ملی ایران نیز گفت: هدف اصلی ما حضور در جام جهام ۲۰۲۲ قطر است و باید برای رسیدن به این مهم تلاش کنیم. ضمن اینکه به جام ملت های دوره بعدی هم نیم نگاهی خواهیم داشت.

فقط لژیونرها دعوت نمی شوند

وی در ادامه پیرامون انتخاب بازیکنان برای حضور در اردوی جدید تیم ملی نیز گفت: نباید اینطور باشد که بازیکنان فکر کنند فقط لژیونرها به تیم ملی دعوت می شوند. ما برای هر هفته لیگ یک مسئول خواهیم داشت که بازیکنان را زیر نظر خواهد گرفت تا بتوانیم بهترین ها را به اردوی تیم ملی دعوت کنیم.

بازی سوریه و کره به ما کمک می کند

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در پایان گفت: در دو بازی تدارکاتی پیش رو با تیم های سوریه و کره جنوبی بررسی و آنالیز دقیق تری از شرایط تیم ملی خواهیم داشت و قطعاً پس از این دو بازی بهتر می توانم در مورد شرایط بازیکنان و تیم ملی ایران صحبت کنم.