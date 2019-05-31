وزارت خارجه بیانیه ضد ایرانی سران برخی کشورهای عربی را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه ضمن ابراز تأسف از رویکرد عربستان سعودی در سو استفاده از شرایط میزبانی اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در مکه مکرمه، بیانیه صادره از سوی سران برخی کشورهای عرب و خلیج فارس را که در آن اتهامات بی اساسی علیه کشورمان مطرح شده است را رد و محکوم کرد.

وی با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران اطمینان دارد اینگونه بیانیه‌ها نظر واقعی و دیدگاه همه اعضا نیست، گفت: عربستان از فرصت ماه مبارک رمضان و مکان مقدس مکه مکرمه استفاده سیاسی و ابزاری کرده تا اتهاماتی را از زبان برخی شرکت کنندگان در این اجلاس متوجه ایران اسلامی کند و به جای استفاده از فرصت روز جهانی قدس و بهره‌گیری از این روز و نشست سران کشورهای اسلامی و عربی برای طرح و پیگیری حقوق مردم فلسطین و مساله قدس شریف، با رویکردی اشتباه، به مسیر ایجاد اختلاف در بین کشورهای اسلامی و منطقه که خواست رژیم صهیونیستی است، ادامه داده است.

سخنگوی وزارت امور خارجه اضافه کرد: ما تلاش عربستان برای بسیج آرای کشورهای همسایه و عربی را ادامه فرایند بی سرانجامی می‌دانیم که آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران طی می‌کنند.

موسوی در پایان ابراز امیدواری کرد، ضعف عربستان سعودی در حمایت از آرمان فلسطین و رویکرد اشتباه برخی کشورهای اسلامی منطقه، در نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در مکه جبران شود و اجازه ندهند مساله فلسطین و قدس شریف تحت الشعاع اینگونه سیاست‌های تفرقه افکنانه و اشتباهات راهبردی قرار گیرد؛ هدف دیرینه رژیم صهیونیستی این است کشورهای اسلامی و عربی از دشمن اصلی و مشترک خود غافل و به خود مشغول شوند.