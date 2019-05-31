امکان تعویق کنکور ممکن نیست

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم احمدی لاشکی پنجشنبه شب در همایش رسانه و مدیریت بحران در چالوس با اشاره به تاخیر حدود یکماهه برگزاری کنکور ارشد اظهار داشت: با آنکه نماینده ۱۸ استان متقاضی هستند کنکور دانشگاهها به زمان دیگری موکول شود اما تحقق این مسئله به دلیل مسائلی مانند قرنطینه و غیره ممکن نیست.

وی ضمن بیان اهمیت رسانه در دنیای امروز گفت: در دنیای امروز جای رسانه در هیچ کجا خالی نبوده و روز به روز بیشتر متوجه می‌شویم که بدون رسانه‌ها هیچ کاری ممکن نیست و رسانه‌های دلسوز داخلی در هنگام بروز بحران باید آرامش بخش بوده و با انتشار اخبار درست، امید را در دل مردم تقویت کنند.

احمدی لاشکی ضمن قدر دانی از حضور استاندار مازندران به طور مداوم در بین مردم و پیگیری مستمر مشکلات آنها، از بانیان برگزاری همایش رسانه و مدیریت بحران هم قدر دانی کرد.

ناصر زندی فرماندار چالوس نیز در همایش رسانه و مدیریت بحران ضمن مهم شمردن نقش رسانه در هنگام وقوع بحران گفت؛ رسانه بواسطه نقش دوسویه خویش بین مسئولان و مردم در هنگام بحران می‌تواند با اطلاع رسانی درست به رفع به موقع بحران کمک کند.

وی با بیان اینکه کشور ما کشوری بلا خیز بوده و هرساله شاهد بلایای طبیعی و غیر طبیعی زیادی هستیم، افزود: اصولاً نقش مدیریتی بحران و مقوله پیشگیری از جمله اقدامات مهم در جهت کاهش بلایای طبیعی است.

زندی با اشاره به نقش تأثیر گذار رسانه در زمان بحران اظهار داشت: رسانه با رصد و نظارت و البته فرهنگ سازی بین مردم می‌تواند در رفع بحران تأثیر گذار باشد.