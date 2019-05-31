گزینه «مقاومت»، بهترین و تنها راه حل برای فلسطین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، دکتر علی اکبر ولایتی دبیر کل مجمع جهانی بیداری اسلامی به مناسبت فرا رسیدن روز جهانی قدس پیامی صادر کرد.
متن پیام به این شرح است:
«بسم الله الرحمن الرحیم؛
پس از گذشت چهل سال از ابتکار راهبردی، تفکر و دوراندیشی امام خمینی (ره) در نامگذاری جمعه آخر ماه مبارک رمضان به عنوان «روز جهانی قدس» و در آغاز گام دوم انقلاب اسلامی، همگرایی امت مسلمان اسلام و جبهه مقاومت، قدرتمندتر از همیشه در نابودی رژیم صهیونیستی با همدیگر همصدا شدهاند.
فلسطین به عنوان مسئله اول جهان اسلام با تأکید بنیانگذار انقلاب اسلامی بر وحدت امت اسلامی به منظور مقابله با زورگویان نظام سلطه در شرایطی مطرح شد که خط بطلان بر تمامی الگوهای مبارزاتی قرن بیستم کشید و روش مبارزاتی جدیدی را در پیش روی ملت فلسطین با ماهیت و جوهره اسلامی و انقلابی قرار داد و موازنه قدرت را که در نیمه دوم قرن بیستم به نفع رژیم صهیونیستی بود، با اتخاذ رویکرد جدید در کوتاه مدت توانست به نفع جهان اسلام تغییر دهد.
تأثیر عمیق این رویکرد بر ملتهای مسلمان و مظلوم فلسطین، لبنان و … منجر به خروج اسرائیل از جنوب لبنان، شکست در جنگهای ۳۳ روزه، ۲۲ روزه، ۸ روزه و ۵۱ روزه و حملات تروریستی رژیم صهیونیستی در آغاز ماه مبارک رمضان امسال گردید و گواه تغییر موازنه قدرت بین دو جبهه مقاومت اسلامی و جبهه استکبار، صهیونیست و ارتجاع عرب است که بارقههای نصرت الهی را برای ملتهای مظلوم منطقه به ارمغان آورد و روح اعتماد به نفس را در بین مسلمانان ارتقا بخشید.
تمامی این تحولات، نظام سلطه به رهبری آمریکا را به چالش کشیده و با روی کارآمدن رئیس جمهور تازه به دوران رسیده، به طور بیسابقهای دست به حمایت همهجانبه و بیچون و چرا از رژیم صهیونیستی زدهاند و از مهمترین این اقدامات میتوان به حاشیه راندن روند سازش و مذاکرات صلح تشکیلات حکومت خودگردان فلسطین با اسرائیل، انتقال سفارت آمریکا از تلآویو به قدس شریف، طرح موسوم به معامله قرن، به رسمیت شناختن بلندیهای جولان به عنوان بخشی از خاک اسرائیل، تروریستی خواندن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، تقویت روز افزون گنبدآهنین، پشتیبانی و حمایتهای مالی، لجستیکی و تسلیحاتی و حمایتهای سیاسی و بینالمللی از رژیم صهیونیستی به همراه جبهه عبری، عربی و غربی علیه آرمان فلسطین و … است که تحولات فلسطین را وارد مرحله جدیدی کرده است.
راهبرد وحدت امت اسلامی برای تعیین اولین اولویت جهان اسلام با اتخاذ رویکرد مقاومت در طی سالهای اخیر روز به روز موجب تضعیف رژیم غاصب صهیونیستی گردیده و هرچه این روند جلوتر میرود حاشیه امنیت این رژیم را ضعیفتر میگرداند و در مقابل موجب تقویت روز افزون جبهه مقاومت میشود.
پس از گذشت چهار دهه از انتخاب گزینه مقاومت، این رویکرد به عنوان بهترین و تنهاترین راه حل برای بحران فلسطین قلمداد میشود.
مجمع جهانی بیداری اسلامی ضمن حمایت از آرمان فلسطین و قدس شریف، از تمامی امت اسلامی، آزادیخواهان و عدالتجویان دعوت میکند برای ناکام گذاردن اهداف، سیاستها و راهبرد ظالمانه و یکجانبه گرایانه صهیونیسم بینالملل و استکبار جهانی با حضور میلیونی و حماسی خود در راهپیمایی روز قدس مشارکت فعال نموده و حمایت همهجانبه از ملت مظلوم و تحت ستم فلسطین را اعلام کنند.»
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