به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، «ماریا زاخارووا» سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه، اقدام آمریکا در ربودن و انتقال «نیکولاس مادورو» رئیس‌جمهور ونزوئلا و همسرش به خاک آمریکا را نقض جدی قواعد و عرف‌های بین‌المللی توصیف کرد.

وی در دیدار با دانشجویان در مسکو اظهار داشت: این اقدام موجب شوک گسترده در جهان شد و بسیاری از کشورها آن را نمونه‌ای تازه از نقض آشکار اصول حقوق بین‌الملل ارزیابی می‌کنند.

زاخارووا تأکید کرد: این رخداد نشان‌دهنده عبور از مرزهای متعارف در روابط بین‌الملل است و پیامدهای قابل توجهی برای امنیت و ثبات جهانی خواهد داشت.

نیروهای آمریکایی سوم ژانویه گذشته در عملیاتی در ونزوئلا، مادورو و همسرش را ربوده و برای محاکمه به نیویورک منتقل کردند.

مقامات آمریکایی این دو را به اتهام ارتباط با «تروریسم مواد مخدر» و تهدید امنیت ملی آمریکا تحت پیگرد قرار داده‌اند؛ اتهاماتی که از سوی مادورو و همسرش رد شده است.