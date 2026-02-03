به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، «ماریا زاخارووا» سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه، اقدام آمریکا در ربودن و انتقال «نیکولاس مادورو» رئیسجمهور ونزوئلا و همسرش به خاک آمریکا را نقض جدی قواعد و عرفهای بینالمللی توصیف کرد.
وی در دیدار با دانشجویان در مسکو اظهار داشت: این اقدام موجب شوک گسترده در جهان شد و بسیاری از کشورها آن را نمونهای تازه از نقض آشکار اصول حقوق بینالملل ارزیابی میکنند.
زاخارووا تأکید کرد: این رخداد نشاندهنده عبور از مرزهای متعارف در روابط بینالملل است و پیامدهای قابل توجهی برای امنیت و ثبات جهانی خواهد داشت.
نیروهای آمریکایی سوم ژانویه گذشته در عملیاتی در ونزوئلا، مادورو و همسرش را ربوده و برای محاکمه به نیویورک منتقل کردند.
مقامات آمریکایی این دو را به اتهام ارتباط با «تروریسم مواد مخدر» و تهدید امنیت ملی آمریکا تحت پیگرد قرار دادهاند؛ اتهاماتی که از سوی مادورو و همسرش رد شده است.
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