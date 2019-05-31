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۱۰ خرداد ۱۳۹۸، ۱۱:۱۱

مدیر عامل شرکت فرودگاه ها خبر داد:

نصب مجهزترین سیستم های ناوبری هوایی در فرودگاه ایلام

نصب مجهزترین سیستم های ناوبری هوایی در فرودگاه ایلام

ایلام - مدیر عامل شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی کشور گفت: مجهزترین سیستم های ناوبری هوایی در فرودگاه ایلام نصب شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیاوش امیر مکری دربازدید از فرودگاه شهدای ایلام اظهار داشت: فرودگاه ایلام به دلیل شرایط خاص جغرافیایی که دارد با برنامه ریزی های که از گذشته انجام گرفته مجهزترین سامانه‌های کمک ناوبری را طی سال‌های گذشته در این فرودگاه نصب و راه اندازی شده است.

وی افزود: دستگاه‌هایی که در این فرودگاه وجود دارد می‌توان با فرودگاه‌های درجه یک کشور و نیز فرودگاه‌های پر ترافیک مقایسه کرد، آمار پروازهای کنسل شده و تاخیراتی که در این فرودگاه اتفاق می‌افتد در محاسبه با دیگر فرودگاه‌ها بسیار کم و قابل توجه نیست.

وی ادامه داد: به دلیل رعایت ایمنی پرواز مجبور هستیم شرایط استاندارد را رعایت کنیم و گاهاً با ابطال پرواز مواجه خواهیم بود که این به خاطر ایمنی مردم است و این کار ارزش آن را دارد.

کد مطلب 4629888

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