نصب مجهزترین سیستم های ناوبری هوایی در فرودگاه ایلام

به گزارش خبرگزاری مهر، سیاوش امیر مکری دربازدید از فرودگاه شهدای ایلام اظهار داشت: فرودگاه ایلام به دلیل شرایط خاص جغرافیایی که دارد با برنامه ریزی های که از گذشته انجام گرفته مجهزترین سامانههای کمک ناوبری را طی سالهای گذشته در این فرودگاه نصب و راه اندازی شده است.
وی افزود: دستگاههایی که در این فرودگاه وجود دارد میتوان با فرودگاههای درجه یک کشور و نیز فرودگاههای پر ترافیک مقایسه کرد، آمار پروازهای کنسل شده و تاخیراتی که در این فرودگاه اتفاق میافتد در محاسبه با دیگر فرودگاهها بسیار کم و قابل توجه نیست.
وی ادامه داد: به دلیل رعایت ایمنی پرواز مجبور هستیم شرایط استاندارد را رعایت کنیم و گاهاً با ابطال پرواز مواجه خواهیم بود که این به خاطر ایمنی مردم است و این کار ارزش آن را دارد.
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