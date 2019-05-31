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۱۰ خرداد ۱۳۹۸، ۱۱:۱۶

طائب در جمع خبرنگاران:

حمایت از مقاومت فلسطین، فروپاشی رژیم صهیونیستی را تسریع می‌بخشد

حمایت از مقاومت فلسطین، فروپاشی رژیم صهیونیستی را تسریع می‌بخشد

رئیس سازمان اطلاعات سپاه گفت: اگر روند حمایت مردمی از مقاومت فلسطین ادامه پیدا کند روند فروپاشی رژیم صهیونیستی سرعت بیشتری به خود می‌گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین طائب رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حاشیه راهپیمائی روز جهانی قدس و در جمع خبرنگاران گفت: روند فروپاشی رژیم صهیونیستی در داخل سرزمین‌های اشغالی آغاز شده است.

وی با اشاره به حضور گسترده مردم در راهپیمائی روز قدس امسال گفت: حضور پرشور ملت‌های آزادی‌خواه جهان در سراسر ممالک اسلامی و دیگر کشورها می‌تواند شتاب دهنده فروپاشی رژیم غاصب صهیونیستی باشد.

رئیس سازمان اطلاعات سپاه گفت: روند رو به انحطاط رژیم صهیونیستی نشان می‌دهد که مقاومت در برابر مستکبرین همواره جواب می‌دهد، فلسطین و لبنان موفق شدند با مقاومت خود، آستانه تحمل رژیم صهیونیستی را از ۳۳ روز به دو روز کاهش دهند.

وی ادامه داد: اگر روند حمایت مردمی از مقاومت فلسطین ادامه پیدا کند روند فروپاشی رژیم صهیونیستی سرعت بیشتری به خود می‌گیرد. سیاست جمهوری اسلامی ایران همواره برپایه حمایت از مظلومان جهان بویژه مردم فلسطین شکل گرفته و این روند با قدرت ادامه پیدا می‌کند.

کد مطلب 4629893
هادی رضایی

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