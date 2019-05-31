مشکل امنیتی از راهپیمایی روز قدس گزارش نشده است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین اشتری، با حضور در مراسم راهپیمایی روز جهانی قدس گفت: مردم با توجه به فرمان حضرت امام و مقام معظم رهبری در روز قدس و این مراسم پرشکوه شرکت کردند و از همان لحظات اولیه مردم در سراسر کشور اشتیاق و اراده وصف ناشدنی در این مراسم حضور پیدا کردند.

وی ادامه داد: روز قدس روز پیروزی مسلمانان بر کفار و روز غلبه آزادیخواهان بر مستکبران است و روز نابودی اسرائیل کودک کش است.

رئیس پلیس کشور در ادامه افزود: مردم دنیا ببینند نابودی دولت غاصب اسرائیل را و امیدواریم مردم عزیز نماز عید فطر را در مسجد قدس برپا کنند.

سردار اشتری با بیان اینکه وضعیت در سراسر کشور خوب است گفت: با گزارشی که از همکاران گرفته این مردم با یک نظم خاص حضور چشمگیری را در مراسم راهپیمایی دارند و مشکل خاصی تا این لحظه نداشته‌ایم.

رئیس پلیس کشور با اشاره به اینکه جمعیت در حال افزایش پیدا کردن است ابراز امیدواری کرد: این حرکت مردم در ماه مبارک رمضان با زبان روزه ذخیره ای برای آخرت آنها باشد.

فرماندهی ناجا افزود: قطعاً پیروزی برای آزادی‌خواهان و مسلمانان است و دشمن باید بداند که با این اراده مردم شکست خواهد خورد. تمام مردم آزادیخواه حامی مردم مستضعف و آزادیخواه دنیا هستند، استکبار هم این روزهای آخرش است و نابود خواهد شد. مطمئن هستیم مردم آزادیخواه و مردم مسلمان بر اسرائیل و آمریکا پیروز خواهند شد و این موضوع را در تاریخ دیده ایم، به فرموده مقام معظم رهبری زمان عمر اسرائیل کوتاه خواهد بود.