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۱۰ خرداد ۱۳۹۸، ۱۲:۵۶

آیت‌الله مکارم شیرازی:

نسل‌های جدید رژیم اشغالگر قدس را بیرون می‌کنند

نسل‌های جدید رژیم اشغالگر قدس را بیرون می‌کنند

قم - یکی از مراجع تقلید شیعیان تأکید کرد که نسل‌های جدید، رژیم صهیونیستی را از سرزمین‌های اشغالی بیرون می‌کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله العظمی ناصر مکارم شیرازی پیش از ظهر جمعه در حاشیه راهپیمایی روز جهانی قدس در گفتگو با خبرنگاران تأکید کرد که حضور باشکوه مسلمانان در راهپیمایی روز جهانی قدس ضربه سنگینی بر رژیم اشغالگر قدس است و نسل‌های جدید این رژیم صهیونیستی را از سرزمین‌های اسلامی بیرون خواهد کرد.

وی با اشاره به توجه امام خمینی (ره) به موضوع قدس تصریح کرد: صهیونیست‌ها فکر می‌کردند مسئله قدس فراموش می‌شود، ولی ابتکار امام خمینی (ره) باعث شده روز قدس هر سال تکرار شود و نسل‌های جدید آماده می‌شوند که اسرائیل را از سرزمین‌های اشغالی بیرون کنند.

کد مطلب 4630068

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