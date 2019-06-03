به گزارش خبرگزاری مهر، حسین ربانی معاون تولید کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گفت: یکی از مهمترین جایگاههای اداری کانون دبیرخانهی شورای نظارت بر اسباببازی است.
وی افزود: کانون نهادی است که به شکل مستقیم در تمامی حوزههای فرهنگی برای کودکان و نوجوانان تولیدات دارد و لازم است ظرفیت نظارتی و نظام توزیع مناسب داشته باشد.
ربانی با اشاره به اینکه در سالهای گذشته در حوزه نظارت فرهنگی شاهد فعالیت ویژهای نبودهایم، یادآور شد: تمام ملتها ورود پیامهای بد و نابهجا به فرهنگشان را خط قرمز خود میدانند و حیطهی فرهنگی برایشان اهمیت زیادی دارد.
معاون تولید کانون در ادامه اظهار داشت: ظرفیتهای زیادی در حوزهی شورای نظارت بر اسباببازی وجود دارد که نظارت مناسب بر مبادی واردات و واردکنندگان، حمایتهای صنفی از طراحان و تولیدکنندگان داخلی، برپایی نشستهای تخصصی با نمایندگان سازمانهای فعال این حوزه و دستاندرکاران صنعت اسباببازی از آن جمله است.
ربانی با اشاره به تجربه و سابقه فعالیت ملکی در حوزه فرهنگی برای کودکان و نوجوانان ابراز داشت: انتظار داریم ارتباطهای فرا سازمانی در این بخش گسترش یابد و ظرفیتهای مغفول این حوزه شناسایی و پویا شود همچنین نشستهای فصلی برای بهرهگیری از ظرفیت سازمانهایی که در این حوزه مسؤولیت دارند برپا و نظارت بر گمرکها پررنگتر و در مجموع تمام این فرآیندها از مسیر درست پیگیری شود.
وی همچنین خواستار طراحی و تدوین نرمافزاری برای گردآوری و ثبت اطلاعات جامع و کامل در بخشهای نظارت گمرکی، واردکنندگان اسباببازی، تولیدکنندگان، توزیعکنندگان، فروشگاهها و تمامی دستاندرکاران این حوزه شد.
وی در پایان با بیان اینکه باید تلاش کنیم با تسلط کامل بر قوانین این حوزه جایگاه این بخش را ارتقا دهیم تا در تصمیمگیریهای کلان کشور رأی شورای نظارت بر اسباببازی مؤثر باشد، خاطرنشان کرد: نگاه سلبی به این حوزه نداریم و به دنبال اقدامهای سلبی نیستیم اما با تقویت بخش تولید داخل، نظام توزیع و ارتباط فعال با تولیدکنندگان داخلی میتوان در آینده شاهد اتفاقهای بهتری برای صنعت اسباببازی بود.
محسن حموله سرپرست سابق دبیرخانهی شورای نظارت بر اسباببازی نیز در این نشست در سخنان کوتاهی گفت: شورای نظارت بر اسباببازی یک از دبیرخانههای مهم و حساس کشور است که اعضای شورای سیاستگذاری آن نمایندگانی از وزارتخانههای مهم و تأثیرگذار حوزه فرهنگ و آموزش کشور هستند.
وی با اشاره به زمان دو سال که مسؤولیت این دبیرخانه را عهدهدار بوده است، افزود: تلاش کردیم در این مدت گامهایی را برداریم و توانستیم اسباببازی را به عنوان یک کالای فرهنگی به مسؤولان کلان کشور معرفی و مباحث این حوزه را در کمیسیون فرهنگی مجلس مطرح کنیم.
ویدا ملکی رئیس جدید دبیرخانهی شورای نظارت بر اسباببازی نیز ضمن قدردانی از اعتماد مدیرعامل و معاون تولید کانون خواستار حمایت و همراهی بیشتر تمامی مسؤولان کانون برای پیشبرد اهداف این دبیرخانه شد.
نظر شما