تشکیل کنسرسیوم گردشگری ژاپن/انتظار فعالان گردشگری از سفیر ایران

به گزارش خبرنگار مهر، حرمت الله رفیعی رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی در نشست بررسی ارائه خدمات تورهای گردشگری به ایرانی‌ها در زمان المپیک ژاپن که در هتل اوین برگزار شد گفت: از زمانی که یادم می‌آید گرفتن ویزای ژاپن برای ایرانی‌ها سخت بوده ولی حالا کمی سهل شده است. توقع ما این است که در رابط گردشگری مان با ژاپن جاده‌ای دو طرفه داشته باشیم یعنی هر اندازه که ایرانی‌ها به آنجا سفر می‌کند از ژاپن هم به ایران بیایند.

رفیعی حضور سفیر ایران در ژاپن را که چهار سال معاون گردشگری در ایران بوده است در رونق روابط گردشگری دو کشور مثمرثمر دانست و بیان کرد: اولین توقع ما از او این است که بتواند این جاده دو طرفه را رونق دهد.

وی افزود: کنسرسیوم گردشگری کشور چین در کمیته تورهای ورودی انجمن صنفی دفاتر مسافرتی ایجاد شده است در نظر داریم تا کنسرسیوم کشور ژاپن را هم تشکیل دهیم.