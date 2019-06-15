مرا بکشید اما به بازیکنانم احترام بگذارید/ قهرمان جهان را بردیم

به گزارش خبرنگار مهر، ایگور کولاکوویچ پس از پیروزی ارزشمند تیم ملی ایران برابر لهستان گفت: ابتدا از همکار خوبم (سرمربی تیم ملی لهستان) تشکر می کنم که بعد از یک جنگ تمام عیار شاهد یک والیبال زیبا بودیم. به دلیل یک سری از تصمیات نادرست داوری مقداری عصبانی شدم. با توجه به حضور جو سالن و تماشاگران موفق شدیم والیبال زیبا را در مقابل قهرمان جهان به نمایش بگذاریم و مستحق این پیروزی بودیم.

وی تاکید کرد: ابتدای بازی در دریافت و توپ های برگشتی خوب عمل نکردیم اما با توجه به عملکرد آنالیزورها توانستیم به بازی برگردیم. باز هم برای تیم قهرمان جهان احترام زیادی قائل هستم و آنها کیفیت بسیار بالایی دارند. خوشحالیم از این پیروزی.

سرمربی تیم ملی گفت: چرا ابتدا بجای تبریک پیروزی ها درباره ترکیب اصلی می پرسید. ما پیروز شده ایم چرا انتقاد درباره استفاده از ترکیب اصلی دارید؟ ۱۱ بازیکن را در این بازی استفاده کردم نمی دانم شما چه درخواستی دارید؟

وی گفت: می خواهم یک سری مسائل را به شما بگویم. به نظر من امشب تماشاگران برنده اصلی رقابت بودند، آنها از پیروزی ایران لذت بردند. شما می توانستید سوال درباره نحوه مربیگری من درباره برد امشب جویا شوید. من هفت بازی را پیروزی شدم و با این پیروزی ها امیدواری برای حضور در فینال شیکاگو وجود دارد. نحوه تمرینات آنها به قدری سخت است که هر روز تحت فشار و رنج هستند و شما باید کاملاً به این موضوع احترام بگذارید و به این بیاندیشید که چقدر بازیکنان تلاش و اذیت می شوند چرا که آنها ایران و مردم را دوست دارند.

کولاکوویچ ادامه داد: چون هیچکس مانند مردم ایران نمی جنگد، شما می توانید مرا بکشید، خواهش می کنم مرا بکشید من برای این موضوع اماده ام اما حق این بازیکنان را بیش تر در نظر بگیرید چرا که انها قهرمانان واقعی ایران هستند.

سرمربی تیم ملی والیبال ایران خاطرنشان کرد: همه از پیروزی ایران خوشحال هستند کسی درباره تعداد بازیکنانی که بازی می کنند سوالی ندارد. نمی خواهم مدام تکرار کنم که تا به امروز راه را با موفقیت طی کرده ایم آن هم در مقابل تیم های بزرگ. حتی آنها تیم قهرمان جهان بودند. باید به بازیکنان احترام بگذاریم به رنج و فشاری که در تمرینات دارند.