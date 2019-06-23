فراخوان هفتمین دوره آموزشی بنیاد فرهنگ جعفری آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین سید حسن حائری، مدیرعامل بیناد فرهنگ جعفری گفت: بنیاد فرهنگ جعفری در ۵ حوزه دانشی «تاریخ کلام»، «تاریخ صدر اسلام»، «علوم رجال و حدیث»، «امامت تطبیقی و تبیینی» و «نقد قرآنی وهابیت» برای برگزاری هفتمین دوره آموزشی از میان طلاب و دانشجویان علاقه‌مند جهت یک دوره عمومی سه ساله، دانش‌پژوه می‌پذیرد.

وی به شرایط ثبت‌نام اشاره کرد و افزود: اتمام پایه هفتم حوزه یا معادل دانشگاهی آن و موفقیت در آزمون کتبی و مصاحبه از جمله شرایط می باشد، همچنین از مزایای دوره می‌توان به اعطای گواهینامه پایان دوره، اولویت پذیرش در دوره‌های پژوهش، پرداخت کمک هزینه تحصیلی و اولویت همکاری در برنامه‌های فرهنگی بنیاد اشاره کرد.

حجت الاسلام و المسلمین حائری در بخش دیگری از سخنان خود به معرفی بنیاد، اهداف و رسالت های آن پرداخت و بیان کرد: بنیاد فرهنگ جعفری (ع) با الطاف الهی در ابتدای امر به همت علاقه‌مندان به علامه فقید آیت الله محمدرضا جعفری (ره) و سپس تحت اشراف علمی و حمایت های حضرت آیت الله علوی بروجردی (دامت برکاته) فعالیت خود را از سال ۱۳۸۲ آغاز کرد.

مدیرعامل بنیاد فرهنگ جعفری ادامه داد: این بنیاد هدف خود را تقویت و ترویج مبانی و معارف مکتب جعفری اثنی عشری و پاسخ گویی به شبهات معاندان نسبت به تشیع به ویژه در حوزه امامت و ولایت و پیرایش تاریخ اسلام از زنگار تحریف قرار داده است.

وی افزود: برای دستیابی به این مهم، هیئت امنای بنیاد از مرحوم آیت الله جعفری (ره) تقاضا کرد جهت نظارت و پشتیبانی علمی این حرکت به قم مهاجرت نمایند، موافقت و استقبال ایشان که همراه با انتقال میراث علمی ایشان به این بنیاد صورت گرفته است، سرمایه اصلی مرکز را در آغاز فعالیت خود تشکیل داد.

حجت الاسلام حائری گفت: تحقیقات وسیع و بدیع ایشان، گستره های مختلفی مانند تاریخ، تفسیر، کلام، رجال، حدیث، فرق و مذاهب را در بر می گیرد که امروز محور فعالیتهای علمی، پژوهشی و تحقیقاتی دانش پژوهان و علاقه مندان به شخصیت علمی ایشان گردیده است.

مدیرعامل بنیاد فرهنگ جعفری با اشاره به بخش های آموزش، پژوهش، فرهنگی و دفتر حفظ و آثار علامه جعفری، اظهارکرد: بنیاد جعفری در راستای اهداف خود تاکنون اقدام به برگزاری ۶ دوره آموزشی پژوهشی نموده است، دانش پژوه پس از گذراندن دوره آموزش در طول سه سال، موفق به دریافت دانش نامه می گردد و به دوره پژوهش راه می یابد.

وی با اشاره به مهم ترین موضوعاتی که در این دوره آموزش ارائه می گردد، افزود: «تاریخ کلام شیعه، تاریخ تحلیلی صدر اسلام و نقش ائمه (علیهم السلام) در إحیاء دین (تحقیقات مرحوم آیت الله جعفری (ره))»، «امامت تبیینی (نگاه درون شیعی به موضوع و مسائل امامت)»، «معارف قرآنی (تحقیقات و مناظرات مرحوم استاد محمدرضا فریدونی)»، «نقد قرآنی شبهات وهابیّت ایرانی همچون قلمداران و برقعی و … (تحقیقات مرحوم استاد محمدرضا فریدونی)» از جمله این موضوعات می باشند.

مدیرعامل بنیاد فرهنگ جعفری ادامه داد: سیاست بنیاد در بخش آموزش، اهتمام به آموزش پژوهش گرا و نیز اهتمام به شناسایی نخبگان و زمینه سازی پرورش محققان، مدرسان و مربیان مهذب است.

وی با اشاره به بخش پژوهش این موسسه بیان داشت: این بخش شامل دو مرحله می باشد که عبارتند از؛ دوره کارورزی پژوهش که در قالب کارگاههای پژوهشی و تحقیقات فردی زیر نظر اساتید راهنما انجام می گیرد ودیگری حمایت از فعالیت های پژوهشی است که در قالب گروههای علمی صورت می گیرد، هدف از برگزاری این دوره ها افزایش توان تحلیل، تحقیق و آماده سازی مطالب و شکوفایی استعداد دانش پژوهان است.

حجت الاسلام حائری ابراز داشت: در بخش فرهنگی واحدهایی همچون سایت، واحد دانش آموختگان و واحد چاپ و نشر آثار علمی می باشد.

وی با اشاره به دفتر تدوین و نشر آثار مرحوم علامه جعفری (ره) و کتابخانه ۳۰ هزار جلدی ایشان که به بنیاد اهدا شده است، گفت: این بخش به منظور تنظیم آثار مکتوب و تدوین مباحث گفتاری و نوشتاری مرحوم آیت الله جعفری (ره) شکل گرفته است که تا کنون بخش عمده ای از این آثار پیاده سازی و ۱۰ کتاب از تألیفات ایشان به چاپ رسیده است.

مدیرعامل بنیاد فرهنگ جعفری در پایان یادآوری کرد: علاقه‌مندان برای ثبت‌نام تا تاریخ ۱۵ تیرماه فرصت دارند که در روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۱۶ تا ۲۰ به نشانی قم، بلوار امین، کوچه ۱۱، پلاک ۵ مراجعه و یا با شماره های ۳۲۹۱۷۶۱۰-۰۲۵ – ۰۹۱۹۲۵۱۲۳۸۲ تماس حاصل نمایند.

لازم به ذکر است، آزمون در روز ۱۶ تیرماه برگزار خواهد شد.