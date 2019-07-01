به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موسسه فرهنگی و هنری آوای مهربانی، گروه «مهربانی» به سرپرستی سلمان سالک کنسرت موسیقی عامیانه ایرانی را ۲۱ تیر ۱۳۹۸ در فرهنگسرای نیاوران برگزار می‌کند. این کنسرت ۱۴ دی ماه سال ۹۷ نیز در تالار رودکی برگزار شده بود.

در این کنسرت قطعه هایی از علی تجویدی، سعید مهناویان، همایون خرم، مجید وفادار، عبداله جهان پناه، محمد حیدری، نعمت آغاسی، اسفندیار منفردزاده، حسین همدانیان، مرتضی احمدی و چند قطعه محلی اجرا می‌شود.

سلمان سالک نوازنده تار و سرپرست گروه، پیمان قدیری نوازنده ویلن و گیتار، علی درویش نوری نوازنده بم تار و عود، کوروش حجازی نوازندده تنبک و تمپو و علیرضا مصدقی نوازنده سازهای کوبه ای، اعضای گروه «مهربانی» را تشکیل می دهند. تنظیم آثار این اجرا بر عهده پیمان قدیری و سلمان سالک بوده است.

سلمان سالک سرپرست گروه «مهربانی» درباره کنسرت موسیقی عامیانه ایرانی توضیح داده است:

«مخاطب موسیقی ایرانی محدود به عده ای خاص نیست و هر کس به فراخور نیاز خود می تواند از آن استفاده کرده و از شنیدن آن بهره ببرد. از طرفی مخاطب نیز حق انتخاب داشته و می تواند انواع موسیقی را با توجه به سلیقه و درک خود انتخاب کند. این انتخاب نیز می تواند در محیطی کاملاً آرام و بدون حاشیه و درگیری بین سلایق مختلف صورت پذیرد. موسیقی ایرانی دارای قابلیت های فراوانی است و می تواند انواع احساسات را برانگیخته کند. می تواند توأم با شادی و شور و شعف باشد و یا می تواند محزون و غم انگیز باشد. می تواند عارفانه یا عاشقانه باشد و می تواند بسیاری از احساسات دیگر را نیز ایجاد کند که شاید از آن غافلیم.

در این میان احساس می شود پیوند این موسیقی با خیلی از احساست آدمی در حال گسستن است نه به این دلیل که ظرفیت های لازم را ندارد بلکه به این دلیل که نمی دانیم چگونه از آن استفاده کنیم. وقتی هنرمندان یک جامعه از تمام ظرفیت های یک هنر استفاده نکنند و فقط آن را برای مقاصدی خاص به عرصه نمایش بگذارند، طبیعی است که بخش عمده ای از مخاطبین آن هنر که دنبال دریافت های دیگری هستند (که این دریافت ها لزوماً منفی نیست)، به آن رغبت نشان نمی دهند. برچسب هایی نظیر جدی، عرفانی، تخصصی، عمیق و … برای هنری که بالقوه همه می توانند از آن استفاده کنند، می تواند در دراز مدت منجر به از دست دادن جریان اجتماعی آن هنر شود و استفاده از آن هنر در جامعه کمرنگ شود. بنابراین هنرمندان صرفاً برای هنرمندان و خواص تولید اثر می کنند و در واقع بخش عمده ای از مخاطبین خود را از دست می دهند. در این میان گرایش به هنر عامیانه قدری نیز بین آنها مذموم شمرده می شود تا جایی که از حضور در مجامع عمومی پرهیز می نمایند و به طور کلی شرایط برای محو آنها از صحنه فراهم می شود.

در حال حاضر ظاهراً این اتفاق برای موسیقی ایرانی افتاده و عموم مردم از نوعی موسیقی پاپ که ریشه در موسیقی سایر کشورهای دنیا دارد اما تنها کلام آن فارسی است، استفاده می کنند و پیوند آنها با موسیقی ایرانی یا به طور کلی قطع شده و یا خیلی ضعیف است. اکنون به نظر می رسد زمانی است که لازم است بار دیگر چون گذشته این هنر اصیل به آغوش جامعه باز گردد گرچه هنرمندانی هستند که در این عرصه تلاش می کنند اما ظرفیت موسیقی ایرانی خیلی بیش از اینهاست. کنسرت پیش روی ما، نگاهی متفاوت به آهنگ هایی است که در حدود نیم قرن پیش پیوند مردم و موسیقی ایرانی را حفظ می کردند.»

کنسرت گروه «مهربانی» ساعت ۲۱ روز جمعه ۲۱ تیر ۱۳۹۸ در سالن خلیج فارس فرهنگسرای نیاوران برگزار می شود.