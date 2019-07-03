کتاب «هویت» با ترجمه «رحمن قهرمانپور» منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «هویت» به قلم «فرانسیس فوکویاما» نظریه پرداز ۶۵ ساله ژاپنی، آمریکایی به چاپ رسید.

کتاب مذکور توسط «رحمن قهرمانپور» به زبان فارسی ترجمه و توسط انتشارات «روزنه» منتشر شده است.

کتاب «هویت» به قلم «فرانسیس فوکویاما» مشتمل بر ۱۴ فصل از جمله سیاست و کرامت، بخش سوم نفس، درون و برون، از کرامت تا دموکراسی، انقلاب‌های کرامت، فردگرایی بیان شونده، ملی گرایی و دین، نشانی غلط، انسان نامرئی، دموکراتیک شدن کرامت، از هویت تا هویت‌ها، ما مردم، داستان‌های مردم بودن و چه باید کرد است.

در کتاب هویت، «فرانسیس فوکویاما» نویسنده و نظریه پرداز مشهور ژاپنی، آمریکایی، شکل گیری اندیشه هویت را از افلاطون گرفته تا لاک و روسو و تا فمینیسم و سیاست جنسیت جدید، مطالعه می‌کند.

فرانسیس فوکویاما در این کتاب به عمق تاریخ مذکور سفر می‌کند تا اخطاری اکید بدهد: «اگر درکی عام از کرامت انسانی ایجاد نکنیم، محکوم به تحمل کشمکشی دائم هستیم».

«رحمن قهرمانپور» مترجم کتاب «هویت» در یادداشتی در ابتدای این کتاب آورده است: «لیبرال ها همواره بر این اعتقاد بوده اند که هویت مسأله مهمی در سیاست نیست، بلکه مسأله اصلی سیاست همانا رفاه و بهروزی شهروندان و به طور مشخص رفاه اقتصادی آنهاست». وی در بخش دیگری از این یادداشت آورده است: «با این حال، این رویکرد لیبرالی نسبت به هویت سالهاست که در معرض نقدها و چالش های جدی قرار دارد».