الزام دانشجویان دکتری دانشگاه آزاد به چاپ مقاله در نشریه دانشگاه

بابک نگاهداری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: دانشگاه آزاد اسلامی از مهر ماه سال جاری نظام دانش درون دانشگاهی خود را در حوزه چاپ مقالات علمی شکل خواهد داد.

وی ادامه داد: دانشجویان دکتری این دانشگاه موظف هستند حتماً یکی از مقالات پایان نامه خود را در نشریات خود دانشگاه آزاد به چاپ برسانند و این یک الزام است برای اینکه نظام دانش درون دانشگاهی دانشگاه آزاد بخشی از نظام دانش ملی است.

رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان یادآور شد: دانشگاه آزاد معتقد است، هر کشوری باید ابتدا نظام دانش ملی خود را شکل داده و سپس به دانش جهانی وصل شود.

نگاهداری افزود: اشتباهی که در سال‌های گذشته در کشور بوده این است که قبل از اینکه دانش ملی در قالب ژورنال‌های معتبر علمی کشور خودمان شکل بگیرد و ما جایگاه شایسته را به ژورنال‌های خود داده و باعث شویم آنها نظام اعتبار دهی به کارهای علمی کشور شوند، مستقیم کارهای علمی تک تک اعضا را به نظام دانش جهانی وصل کردیم.

نگاهداری خاطرنشان کرد: این باعث شده نظام دانش ملی ما شکل نگرفته و ما بیشتر کارگری شویم برای رفع نیازهای دانش جهانی، که شاید در بسیاری از مواقع قواره نیازهای آنها با نیازهای ما همپوشان نیست.

رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد افزود: بر همین اساس دانشگاه آزاد به عنوان یک دانشگاه پیشرو تصمیم گرفت اصلی‌ترین قدم خود را در راستای نظام دانش ملی با شکل دادن نظام دانش درون دانشگاهی بردارد.

وی ادامه داد: با این رویکرد از این پس اعتبار دهی به کارهای علمی و تأیید علمی رساله‌های علمی دانشجویان دکتری دانشگاه آزاد، از طریق مجلات دانشگاه صورت می‌گیرد.