به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی‌بی‌سی، عبدالله عبدالله رئیس اجرایی دولت وحدت ملی افغانستان اعلام کرد که انتظار می‌رود سومین دُور از نشست بین‌الافغانی زمینه‌ساز مذاکرات مستقیم میان دولت افغانستان و طالبان شود.

سومین دور از نشست بین‌الافغانی میان طالبان و چهره‌های سیاسی و اجتماعی افغانستان در دوحه پایتخت قطر با میزبانی آلمان و قطر هم اکنون برای دومین روز ادامه دارد.

طالبان تاکنون حاضر به گفتگوی مستقیم با نمایندگان دولت افغانستان نشده است.

عبدالله عبدالله با قدردانی از آلمان و میزبانی کشور قطر برای برگزاری این اجلاس گفت که انتقادهایی نیز از ترکیب هیأت افغانستان که به این اجلاس دعوت شده، وجود دارد.

وی در ادامه افزود که آلمان تلاش کرده است تا ساختار هیأت به گونه‌ای باشد که «تا حد ممکن نمایندگی خوبی از مردم افغانستان کنند».