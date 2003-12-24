انفجاري شديد شهر اربيل را لرزاند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از رويترز، به گزارش شاهدان عيني امروز چهارشنبه راكتي در نزديكي يكي از ساختمانهاي دولتي عراق در شهر اربيل در شمال عراق كه بيشتر ساكنين آن را كردهاي عراقي هستند منفجر شد.

به گزارش شاهدان حاضر در صحنه، انفجار در نزديكي دفتر وزارت كشور در شهر اربيل بوده است كه منجر به شكسته شدن شيشه هاي ساختمانهاي مسكوني اطراف محل انفجار شد.

تا كنون گزارشي از تلفات احتمالي اين انفجاردريافت نشده است.